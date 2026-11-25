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Украинцы, которые живут за границей или уже вернулись в Украину и планируют сдавать НМТ, могут присоединиться присоединиться к "Зимнему поступлению" и пройти нулевой курс в украинском учреждении высшего образования. Если выбранное учреждение предлагает дистанционный формат, присоединиться к занятиям можно из-за границы, передает УНН со ссылкой на МОН.

Подробности

Как сообщили в ведомстве, нулевой курс длится от трех до шести месяцев. Слушатели готовятся по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету по выбору. Подать заявление могут, в частности, граждане Украины, которые находятся за границей или вернулись в Украину и уже получили полное общее среднее образование либо завершают его получение в текущем учебном году.

Где проверить формат, график и стоимость

К программе присоединились 94 учреждения высшего образования. Нужно выбрать учреждение из перечня МОН и открыть раздел "Зимнее поступление" на его сайте. Проверьте:

открыт ли набор и до какого числа можно подать заявление;

есть ли дистанционная форма именно для этого набора;

когда начинаются занятия и по какому графику они проходят;

условия зачисления.

Если планируете учиться из-за границы, нужно уточнить, по какому часовому поясу указано расписание и нужно ли подключаться к занятиям в режиме реального времени. Если уже вернулись в Украину, проверьте, какие формы обучения предлагает выбранное учреждение.

Что делать, если документ об образовании выдан за границей

До подачи заявления стоит обратиться в приемную комиссию выбранного учреждения. Сообщите, в какой стране выдан документ и как он называется. Уточните, в каком виде его подать, нужны ли перевод и заверенная копия и как будет проходить проверка.

Иностранный документ проверяют на соответствие уровня образования условиям доступа к высшему образованию и требованиям к оформлению документа. Проверку проводит приемная комиссия или Национальный информационный центр академической мобильности. Если за границей обучение еще не завершено, стоит спросить, какую справку с места учебы подготовить и как ее подать.

Как подать заявление

Необходимо заполнить электронное заявление на официальном сайте учреждения. Мотивационное письмо и приложения к нему отправьте на электронный адрес, который указало учреждение. Решение о зачислении принимает приемная комиссия после рассмотрения заявления и документов.

"Зимнее поступление" в Украине: для кого действует программа и кто может поступить на нулевой курс