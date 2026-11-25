Как подготовиться к НМТ из-за границы или после возвращения в Украину — педагоги дали подсказки
Киев • УНН
Украинцы за границей и те, кто вернулся, могут пройти нулевой курс продолжительностью 3–6 месяцев. Доступно дистанционное обучение.
Украинцы, которые живут за границей или уже вернулись в Украину и планируют сдавать НМТ, могут присоединиться присоединиться к "Зимнему поступлению" и пройти нулевой курс в украинском учреждении высшего образования. Если выбранное учреждение предлагает дистанционный формат, присоединиться к занятиям можно из-за границы, передает УНН со ссылкой на МОН.
Подробности
Как сообщили в ведомстве, нулевой курс длится от трех до шести месяцев. Слушатели готовятся по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету по выбору. Подать заявление могут, в частности, граждане Украины, которые находятся за границей или вернулись в Украину и уже получили полное общее среднее образование либо завершают его получение в текущем учебном году.
Где проверить формат, график и стоимость
К программе присоединились 94 учреждения высшего образования. Нужно выбрать учреждение из перечня МОН и открыть раздел "Зимнее поступление" на его сайте. Проверьте:
- открыт ли набор и до какого числа можно подать заявление;
- есть ли дистанционная форма именно для этого набора;
- когда начинаются занятия и по какому графику они проходят;
- условия зачисления.
Если планируете учиться из-за границы, нужно уточнить, по какому часовому поясу указано расписание и нужно ли подключаться к занятиям в режиме реального времени. Если уже вернулись в Украину, проверьте, какие формы обучения предлагает выбранное учреждение.
Что делать, если документ об образовании выдан за границей
До подачи заявления стоит обратиться в приемную комиссию выбранного учреждения. Сообщите, в какой стране выдан документ и как он называется. Уточните, в каком виде его подать, нужны ли перевод и заверенная копия и как будет проходить проверка.
Иностранный документ проверяют на соответствие уровня образования условиям доступа к высшему образованию и требованиям к оформлению документа. Проверку проводит приемная комиссия или Национальный информационный центр академической мобильности. Если за границей обучение еще не завершено, стоит спросить, какую справку с места учебы подготовить и как ее подать.
Как подать заявление
Необходимо заполнить электронное заявление на официальном сайте учреждения. Мотивационное письмо и приложения к нему отправьте на электронный адрес, который указало учреждение. Решение о зачислении принимает приемная комиссия после рассмотрения заявления и документов.
"Зимнее поступление" в Украине: для кого действует программа и кто может поступить на нулевой курс18.11.26, 16:36 • 47389 просмотров