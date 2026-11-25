Як підготуватися до НМТ з-за кордону або після повернення в Україну - освітяни дали підказки
Київ • УНН
Українці за кордоном і ті, хто повернувся, можуть пройти нульовий курс тривалістю 3–6 місяців. Доступне дистанційне навчання.
Українці, які живуть за кордоном або вже повернулися в Україну й планують складати НМТ, можуть долучитись долучитися до "Зимового вступу" й пройти нульовий курс в українському закладі вищої освіти. Якщо обраний заклад пропонує дистанційний формат, долучитися до занять можна з-за кордону, передає УНН із посиланням на МОН.
Деталі
Як повідомили у відомстві, нульовий курс триває від трьох до шести місяців. Слухачі готуються з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. Подати заяву можуть, зокрема, громадяни України, які перебувають за кордоном або повернулися в Україну та вже здобули повну загальну середню освіту чи завершують її здобувати в поточному навчальному році.
Де перевірити формат, графік і вартість
До програми долучилися 94 заклади вищої освіти. Потрібно обрати заклад із переліку МОН і відкрити розділ "Зимовий вступ" на його сайті. Перевірте:
- чи відкритий набір і до якого числа можна подати заяву;
- чи є дистанційна форма саме для цього набору;
- коли починаються заняття і за яким графіком вони відбуваються;
- умови зарахування.
Якщо плануєте навчатись з-за кордону, треба уточнити, за яким часовим поясом зазначено розклад і чи потрібно підключатися до занять у реальному часі. Якщо вже повернулися в Україну, перевірте, які форми навчання пропонує обраний заклад.
Що робити, якщо документ про освіту видано за кордоном
До подання заяви варто звернутись до приймальної комісії обраного закладу. Повідомте, у якій країні видано документ і як він називається. Уточніть, у якому вигляді його подати, чи потрібні переклад і засвідчена копія та як відбуватиметься перевірка.
Іноземний документ перевіряють на відповідність освітнього рівня умовам доступу до вищої освіти й вимогам до оформлення документа. Перевірку проводить приймальна комісія або Національний інформаційний центр академічної мобільності. Якщо за кордоном навчання ще не завершене, варто запитати, яку довідку з місця навчання підготувати і як її подати.
Як подати заяву
Необхідно заповнити електронну заяву на офіційному сайті закладу. Мотиваційний лист і додатки до нього надішліть на електронну адресу, яку вказав заклад. Рішення про зарахування ухвалює приймальна комісія після розгляду заяви й документів.
"Зимовий вступ" в Україні: для кого діє програма і хто може вступити на нульовий курс18.11.26, 16:36 • 47385 переглядiв