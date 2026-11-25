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Українці, які живуть за кордоном або вже повернулися в Україну й планують складати НМТ, можуть долучитись долучитися до "Зимового вступу" й пройти нульовий курс в українському закладі вищої освіти. Якщо обраний заклад пропонує дистанційний формат, долучитися до занять можна з-за кордону, передає УНН із посиланням на МОН.

Деталі

Як повідомили у відомстві, нульовий курс триває від трьох до шести місяців. Слухачі готуються з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. Подати заяву можуть, зокрема, громадяни України, які перебувають за кордоном або повернулися в Україну та вже здобули повну загальну середню освіту чи завершують її здобувати в поточному навчальному році.

Де перевірити формат, графік і вартість

До програми долучилися 94 заклади вищої освіти. Потрібно обрати заклад із переліку МОН і відкрити розділ "Зимовий вступ" на його сайті. Перевірте:

чи відкритий набір і до якого числа можна подати заяву;

чи є дистанційна форма саме для цього набору;

коли починаються заняття і за яким графіком вони відбуваються;

умови зарахування.

Якщо плануєте навчатись з-за кордону, треба уточнити, за яким часовим поясом зазначено розклад і чи потрібно підключатися до занять у реальному часі. Якщо вже повернулися в Україну, перевірте, які форми навчання пропонує обраний заклад.

Що робити, якщо документ про освіту видано за кордоном

До подання заяви варто звернутись до приймальної комісії обраного закладу. Повідомте, у якій країні видано документ і як він називається. Уточніть, у якому вигляді його подати, чи потрібні переклад і засвідчена копія та як відбуватиметься перевірка.

Іноземний документ перевіряють на відповідність освітнього рівня умовам доступу до вищої освіти й вимогам до оформлення документа. Перевірку проводить приймальна комісія або Національний інформаційний центр академічної мобільності. Якщо за кордоном навчання ще не завершене, варто запитати, яку довідку з місця навчання підготувати і як її подати.

Як подати заяву

Необхідно заповнити електронну заяву на офіційному сайті закладу. Мотиваційний лист і додатки до нього надішліть на електронну адресу, яку вказав заклад. Рішення про зарахування ухвалює приймальна комісія після розгляду заяви й документів.

"Зимовий вступ" в Україні: для кого діє програма і хто може вступити на нульовий курс