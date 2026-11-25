В останній публічній бета-версії WhatsApp додано нову функцію, яка може зробити спілкування з друзями більш захоплюючим: стікери, які відтворюють звук при натисканні. Про це УНН пише з посиланням на Engadget.

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Це буде схоже на те, як додаток дозволяє створювати власні стікери, навіть анімовані, тільки можна буде додавати аудіо, пише видання. Це дозволить легко відтворювати культові меми, зауважує видання.

За даними WABetaInfo, звукові стікери входять до бета-версії оновлення 2.26.41.3 для Android. Якщо є бажання спробувати, можна подати заявку на участь у тестуванні через Google Play. Щоб створити звуковий стікер, треба відкрити чат, натиснути значок стікера, а потім натиснути "Створити стікер" (Create sticker). Після цього можна буде вибрати відео зі своєї бібліотеки, яке WhatsApp автоматично перетворює на стікер, пояснює видання.

Тепер у верхньому меню можна буде знайти новий значок "Звук" (Sound). Треба буде натиснути на нього, щоб відкрити новий екран "Додати звук" (Add sound). Там можна буде зберегти оригінальний звук відео, записати голосову замітку або будь-який інший звук, який хочете використовувати, або вибрати аудіофайл, збережений на вашому телефоні. Коли закінчите, ви можете зберегти звуковий стікер та відправити його будь-якій кількості людей, зазначає видання.

Оскільки ця функція експериментальна, ви можете не мати доступу до неї прямо зараз, навіть якщо ви вже є бета-тестером. WhatsApp поки не оголосив, чи буде вона доступна всім користувачам у майбутньому.

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