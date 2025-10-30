WhatsApp дозволить групові чати з користувачами інших месенджерів

WhatsApp планує дозволити групові чати з користувачами інших месенджерів. Популярний месенджер розглядає дозвіл групових чатів з користувачами інших сервісів, таких як Signal або Telegram

Передає УНН із посиланням на T-Online.

Деталі

Розробники WhatsApp працюють над новою функцією, завдяки якій користувачі сервісу незабаром зможуть створювати групи з тими, хто має аккаунти в інших месенджерах. Про це свідчить тестова версія WhatsApp 2.25.32.2 для Android. В основі ідеї дозвіл користувачам популярного месенджера створювати спілкування з користувачами інших чат-сервісів, таких як Signal або Telegram - все це буде можливо у WhatsApp.

За допомогою функції під назвою "Third-Party Groups" дочірня компанія Meta WhatsApp хоче реалізувати вимоги Digital Market Acts (DMA) ЄС.

За допомогою закону, прийнятого два роки тому, Європейська комісія прагне обмежити владу цифрових концернів, що домінують на ринку, так званих "Gatekeeper", і таким чином створити більш справедливі ринкові умови. Більш суворі правила повинні застосовуватися до великих онлайн-платформ, таких як пошукові системи, соціальні мережі або онлайн-посередницькі служби. - пише T-Online.

Нагадаємо

В ЄС пропонують закон, що зобов'язує компанії сканувати повідомлення в месенджерах до шифрування. Але багато експертів застерігають, що це підірве конфіденційність та безпеку користувачів.