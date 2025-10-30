WhatsApp разрешит групповые чаты с пользователями других мессенджеров

WhatsApp планирует разрешить групповые чаты с пользователями других мессенджеров. Популярный мессенджер рассматривает возможность разрешения групповых чатов с пользователями других сервисов, таких как Signal или Telegram.

Передает УНН со ссылкой на T-Online.

Подробности

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией, благодаря которой пользователи сервиса вскоре смогут создавать группы с теми, у кого есть аккаунты в других мессенджерах. Об этом свидетельствует тестовая версия WhatsApp 2.25.32.2 для Android. В основе идеи разрешение пользователям популярного мессенджера создавать общение с пользователями других чат-сервисов, таких как Signal или Telegram - все это будет возможно в WhatsApp.

С помощью функции под названием "Third-Party Groups" дочерняя компания Meta WhatsApp хочет реализовать требования Digital Market Acts (DMA) ЕС.

С помощью закона, принятого два года назад, Европейская комиссия стремится ограничить власть цифровых концернов, доминирующих на рынке, так называемых "Gatekeeper", и таким образом создать более справедливые рыночные условия. Более строгие правила должны применяться к крупным онлайн-платформам, таким как поисковые системы, социальные сети или онлайн-посреднические службы. - пишет T-Online.

Напомним

