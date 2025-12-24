$42.100.05
Эксклюзив
11:46 • 3978 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 4672 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 10912 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 28085 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 44992 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 60222 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 67322 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41243 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 51257 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22212 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

The Washington Post

Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

Власти рф рассматривают возможность отсрочки строительства железной дороги в Арктике стоимостью более 10 млрд долларов из-за неопределенности источников финансирования. Проект Северного широтного хода, предусматривающий соединение железных дорог и строительство моста, может быть отложен на три года.

Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины

Правительство страны-агрессора хочет заморозить строительство железной дороги в Арктике стоимостью 800 млрд рублей, что составляет более 10 млрд долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

В российском правительстве обсуждается возможность отсрочки концессионного соглашения по строительству Северного широтного хода, поскольку источники финансирования для проекта не определены.

Начало строительства хотят отложить на три года. Северный широтный ход предусматривает соединение северной и свердловской железных дорог за счет строительства 700-километровой перемычки между Салехардом и надымом, а также моста через реку Об, которая протекает по западной части сибири и впадает в карское море.

Строительство данного широтного хода позволило бы соединить сырьевые месторождения ямала с железнодорожной инфраструктурой, а также обеспечить выход к Северному морскому пути. Вероятной причиной отсрочки строительства может быть негативное влияние санкций на российскую экономику из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Кроме того, рост железнодорожных тарифов и негативное финансовое состояние российской железной дороги делает строительство данного пути нецелесообразным, говорится в публикации.

Напомним

По данным The Washington Post, позиция россии сейчас слабее, чем когда-либо, поскольку кремль потратил большую часть своих денежных резервов и заемных средств на войну против Украины. В следующем году не исключен экономический кризис из-за жестких новых санкций против российского нефтяного сектора.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
The Washington Post
Арктика
Украина