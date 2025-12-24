Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины
Киев • УНН
Власти рф рассматривают возможность отсрочки строительства железной дороги в Арктике стоимостью более 10 млрд долларов из-за неопределенности источников финансирования. Проект Северного широтного хода, предусматривающий соединение железных дорог и строительство моста, может быть отложен на три года.
Правительство страны-агрессора хочет заморозить строительство железной дороги в Арктике стоимостью 800 млрд рублей, что составляет более 10 млрд долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
В российском правительстве обсуждается возможность отсрочки концессионного соглашения по строительству Северного широтного хода, поскольку источники финансирования для проекта не определены.
Начало строительства хотят отложить на три года. Северный широтный ход предусматривает соединение северной и свердловской железных дорог за счет строительства 700-километровой перемычки между Салехардом и надымом, а также моста через реку Об, которая протекает по западной части сибири и впадает в карское море.
Строительство данного широтного хода позволило бы соединить сырьевые месторождения ямала с железнодорожной инфраструктурой, а также обеспечить выход к Северному морскому пути. Вероятной причиной отсрочки строительства может быть негативное влияние санкций на российскую экономику из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Кроме того, рост железнодорожных тарифов и негативное финансовое состояние российской железной дороги делает строительство данного пути нецелесообразным, говорится в публикации.
Напомним
По данным The Washington Post, позиция россии сейчас слабее, чем когда-либо, поскольку кремль потратил большую часть своих денежных резервов и заемных средств на войну против Украины. В следующем году не исключен экономический кризис из-за жестких новых санкций против российского нефтяного сектора.