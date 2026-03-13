Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 20737 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 40433 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 26956 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 44627 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 69465 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 95591 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 45859 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 29013 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21810 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 24300 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэт

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Народные артисты представили дуэтную версию лирической песни о любви. Живая премьера композиции состоится 21 марта во Дворце Украина в Киеве.

"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэт

Народные артисты Украины Екатерина Бужинская и Виктор Павлик представили совместную работу — новую версию песни "Зорепад". Романтическая композиция, рассказывающая о любви, которая проходит сквозь годы, разлуки и испытания, получила новое звучание и зазвучала в формате трогательного дуэта двух знаковых украинских голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу артистов.

"Зорепад" — это лирическая история о чувствах, которые не угасают со временем. В центре композиции — образ звездного неба, весенних мечтаний и светлой надежды, которая ведет влюбленные сердца даже тогда, когда жизнь разводит их разными дорогами.

Идея записать дуэтную версию песни возникла накануне большого сольного концерта Виктора Павлика, который состоится 21 марта в Национальном дворце "Украина" в сопровождении Президентского симфонического оркестра. Именно там артисты планируют исполнить "Зорепад" вместе.

Как рассказал Виктор Павлик, эта песня имеет особую историю, а сама идея дуэта появилась во время подготовки к концерту.

Мы с Катей знакомы уже очень много лет — в этом году будет уже 30 лет нашего знакомства. Когда начали готовить программу к моему сольному концерту во Дворце "Украина", мы пересматривали репертуар и решили, что именно эта песня очень органично будет звучать в дуэте. Она очень светлая, лирическая, о чувствах, которые остаются с людьми на всю жизнь 

- поделился артист.

Екатерина Бужинская признается, что для нее эта песня стала особенной еще и из-за атмосферы искренности и романтики, которую она несет.

Для меня "Зорепад" — это песня о настоящих чувствах, которые способны преодолевать любые расстояния и годы. Когда мы с Виктором решили спеть ее вместе, я почувствовала, что эта история приобретает новый смысл. Наши голоса очень гармонично соединились, и я уверена, что слушатели почувствуют ту атмосферу тепла и света, которую мы вкладывали в каждую ноту 

- сказала певица.

Теплые и узнаваемые голоса Бужинской и Павлика создают в песне особую атмосферу романтики, ностальгии и веры в любовь. Именно эта эмоциональная искренность делает "Зорепад" композицией, которая легко находит отклик у слушателей.

Автором слов песни является известный украинский поэт Николай Сингаевский, музыку написал Марьян Гаденко. Новое звучание композиции создал саундпродюсер Андрей Игнатченко, который придал песне современную музыкальную палитру, сохранив ее классическую лиричность.

"Зорепад" уже доступен на всех основных музыкальных платформах, а живую премьеру дуэта зрители смогут услышать на большом концерте Виктора Павлика в Киеве.

