Что празднуют 3 июня в Украине и мире

$44.300.0351.600.04
ukenru
2 июня, 18:57 • 22254 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 75569 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 47403 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 51205 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 50087 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
2 июня, 10:28 • 37516 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 40161 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
2 июня, 05:30 • 93641 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 65796 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 60031 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.1м/с
72%
751мм
Популярные новости
Швеция осудила массированную атаку россии на украинские города2 июня, 20:26 • 19928 просмотра
Спикер Сейма Польши призвал не обострять споры с Украиной из-за исторической политики2 июня, 20:59 • 26822 просмотра
В тамбовской области рф после атаки дронов загорелся завод, связанный с производством ракетных системVideo01:16 • 24517 просмотра
Дуда прокомментировал возможное лишение Зеленского высшей награды Польши04:27 • 15867 просмотра
Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм04:44 • 11176 просмотра
публикации
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 75568 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 93641 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 89529 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 87882 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 126559 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Олег Кипер
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Ливан
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 50478 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 58533 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 93156 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 87118 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 106990 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Золото
Фильм

Что празднуют 3 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2692 просмотра

3 июня отмечают дни велосипеда, сидра и борьбы с косолапостью. Церковь чтит память мученика Лукиллиана и других святых.

Что празднуют 3 июня в Украине и мире

Календарь 3 июня фокусируется на темах экологической устойчивости, физического здоровья и медицинской осведомленности. Это день, когда глобальные инициативы призывают человечество к простым, но эффективным решениям для сохранения окружающей среды и улучшения качества жизни - пишет УНН.

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day)

Установлен ООН для популяризации велосипеда как доступного, экологичного и надежного транспортного средства. Он подчеркивает важность устойчивого развития и здорового образа жизни.

Всемирный день борьбы с косолапостью (World Clubfoot Day)

Международная медицинская инициатива, посвященная осведомленности о врожденной деформации стопы и возможности ее эффективного лечения методом Понсети. Дата выбрана в честь дня рождения выдающегося ортопеда Игнасио Понсети.

День «Повтори» (Repeat Day)

 Довольно забавный праздник, призывающий людей прожить этот день «повторно»: еще раз посмотреть любимый фильм, переслушать песню или просто насладиться приятными моментами, которые уже приносили вам радость.

Национальный день яиц (National Egg Day)

Популярный во многих странах мира праздник, посвященный одному из самых универсальных и питательных продуктов. Это отличный повод для экспериментов с новыми рецептами завтраков или выпечки.

День Чимборасо (Chimborazo Day)

Этот праздник посвящен самой высокой точке Эквадора – горе Чимборасо. Интересно, что из-за особенностей формы Земли вершина этой горы является самой удаленной точкой от центра планеты (даже дальше, чем Эверест).

День «Любовь побеждает все» (Love Conquers All Day)

 Искренний и вдохновляющий праздник, напоминающий о важности доброты, эмпатии и того, что даже самые сложные вызовы можно преодолеть благодаря любви и поддержке.

Всемирный день сидра (World Cider Day)

 День, когда ценители этого напитка отдают дань традициям его производства и собираются вместе, чтобы насладиться бокалом яблочного или грушевого сидра.

По новому (новоюлианскому) календарю православная церковь чтит память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия.

Александра Месенко

ОбществоНовости Мира
Новый год
Животные
Музыкант
Режиссер
Фильм
Сериал
Организация Объединенных Наций
Эквадор