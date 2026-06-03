Что празднуют 3 июня в Украине и мире
Киев • УНН
3 июня отмечают дни велосипеда, сидра и борьбы с косолапостью. Церковь чтит память мученика Лукиллиана и других святых.
Календарь 3 июня фокусируется на темах экологической устойчивости, физического здоровья и медицинской осведомленности. Это день, когда глобальные инициативы призывают человечество к простым, но эффективным решениям для сохранения окружающей среды и улучшения качества жизни - пишет УНН.
Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day)
Установлен ООН для популяризации велосипеда как доступного, экологичного и надежного транспортного средства. Он подчеркивает важность устойчивого развития и здорового образа жизни.
Всемирный день борьбы с косолапостью (World Clubfoot Day)
Международная медицинская инициатива, посвященная осведомленности о врожденной деформации стопы и возможности ее эффективного лечения методом Понсети. Дата выбрана в честь дня рождения выдающегося ортопеда Игнасио Понсети.
День «Повтори» (Repeat Day)
Довольно забавный праздник, призывающий людей прожить этот день «повторно»: еще раз посмотреть любимый фильм, переслушать песню или просто насладиться приятными моментами, которые уже приносили вам радость.
Национальный день яиц (National Egg Day)
Популярный во многих странах мира праздник, посвященный одному из самых универсальных и питательных продуктов. Это отличный повод для экспериментов с новыми рецептами завтраков или выпечки.
День Чимборасо (Chimborazo Day)
Этот праздник посвящен самой высокой точке Эквадора – горе Чимборасо. Интересно, что из-за особенностей формы Земли вершина этой горы является самой удаленной точкой от центра планеты (даже дальше, чем Эверест).
День «Любовь побеждает все» (Love Conquers All Day)
Искренний и вдохновляющий праздник, напоминающий о важности доброты, эмпатии и того, что даже самые сложные вызовы можно преодолеть благодаря любви и поддержке.
Всемирный день сидра (World Cider Day)
День, когда ценители этого напитка отдают дань традициям его производства и собираются вместе, чтобы насладиться бокалом яблочного или грушевого сидра.
По новому (новоюлианскому) календарю православная церковь чтит память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия.