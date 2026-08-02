Сложности сертификации: почему отказ передать Украине лицензию на производство Patriot почти ничего не меняет

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в возможности передачи Украине лицензий на производство ракет к системе Patriot. Является ли это решение окончательным – пока неясно. Однако, даже если и так, это мало что меняет для Украины, по крайней мере в ближайшей перспективе, пишет УНН.

Процесс подготовки запущен

В США уже заявили, что работа над передачей лицензий Украине уже началась. Но она находится на начальной стадии, и говорить о начале производства еще рано. Об этом заявил помощник министра обороны по производственной политике, который также временно исполняет обязанности помощника министра обороны США по вопросам международного сотрудничества в сфере вооружений Майкл Каденацци, пишет Breaking Defense.

В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot

По его словам, проект находится на этапе проработки вариантов реализации и подготовки соответствующего плана, над которым работают американские правительственные структуры, военные и оборонная промышленность.

Каденацци сообщил, что его команда работает вместе с Сухопутными войсками США, Агентством по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности (DSCA), Администрацией по безопасности оборонных технологий (DTSA), представителями оборонной промышленности и другими заинтересованными сторонами над реализацией этого проекта.

"Думаю, нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы формализовать этот процесс. Но уже сейчас ведется масштабная, должным образом обеспеченная ресурсами работа, и есть твердое обязательство выполнить поставленную президентом задачу по подготовке соответствующего плана", - сказал Каденацци.

Сертификация цепочек поставок займет больше всего времени

По словам Каденацци, самой сложной частью предоставления Украине лицензии на производство ракет PAC-3 станет проверка и сертификация украинской цепочки поставок, которая будет производить эти ракеты-перехватчики.

"Есть лишь ограниченное количество инженеров, которые знают, как это делать. Точно так же есть лишь ограниченное количество уже сертифицированных компонентов. Когда вы создаете новую цепочку поставок, нужно время, чтобы найти поставщиков, соответствующих всем требованиям", - сказал он.

Каденацци добавил, что если США решат передать Украине лицензию на производство упрощенной и более дешевой версии PAC-3, а не стандартной модификации, процесс сертификации может оказаться еще более сложным.

"В таком случае необходимо провести дополнительные инженерные работы, чтобы убедиться, что, используя более дешевые компоненты от новых поставщиков, вы все равно обеспечиваете тот же уровень надежности", - пояснил высокопоставленный чиновник Пентагона.

"Именно над этим мы сейчас работаем", - сказал он.

Breaking Defense отмечает, что заявления Каденацци подтверждают слова представителей Lockheed Martin и подразделения Raytheon компании RTX, которые на прошлой неделе сообщили изданию, что переговоры о производстве в Украине ракет-перехватчиков Patriot находятся лишь на начальной стадии.

И хотя издание не указывает этого прямо, очевидно, что даже при условии, если администрация Трампа не будет тормозить процесс, запуск производства растянется на годы. По оценкам экспертов, этот процесс может занять 3 - 6 лет, в зависимости от того, будет ли разворачиваться производство в Украине или, например, на уже существующем заводе в Германии, где должно начаться производство более простой модификации ракет – PAC-2.

Есть еще одна проблема, на которую указывает Каденацци, и которая понятна многим представителям оборонной отрасли – нехватка квалифицированных кадров.

"Сертификацию американцев почти наверняка пройдет один «ЛУЧ». Люди не понимают, насколько у нас все плохо в плане технической культуры, наличия профильных инженеров и многого другого, о чем «ученики Милованова» в наших коридорах власти понятия не имеют. И от трех до пяти лет - реальный срок, в который мы можем справиться со всеми предпосылками для лицензирования и создания производства", - указывает аналитический Телеграм-канал «Павлюченко - Бандеровец из Пущи».

Существует ли альтернативное решение?

13 июля в Париже Украина и еще 9 европейских стран подписали декларацию о создании Антибаллистической коалиции, в рамках которой обязались начать работу над исключительно оборонительным проектом – антибаллистическим щитом Freyja.

"И на данный момент Украина имеет в разы лучшие перспективы в создании европейского антибаллистического щита, чем в выпуске лицензированной американской продукции", - указывает аналитический Телеграм-канал "Павлюченко - Бандеровец из Пущи".

В проекте Freyja Украина обеспечивает ракету-перехватчик – ею стала FP-7.x, производства Fire Point. Партнеры же обеспечивают радары, командные центры и другие критические компоненты, которые интегрируются в единую систему, которая будет зависима от одного производителя и не будет иметь "скрытых выключателей". Открытая архитектура системы сделает ее менее зависимой от воли конкретных политиков, которые могут менять свои решения.

Что касается сроков развертывания Freyja, то сейчас речь идет о том, что прототип может быть представлен в первой половине 2027 года и тогда же ожидаются первые практические результаты по перехвату.

Проект FREYJA запущен: Зеленский заявил, что Украина сделает всё для усиления антибаллистической защиты