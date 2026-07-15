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Проект FREYJA запущен: Зеленский заявил, что Украина сделает всё для усиления антибаллистической защиты

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте проекта FREYJA, который предусматривает создание совместного антибаллистического щита Украины и Европы. К разработке привлечены украинская компания Fire Point и европейские партнеры.

Проект FREYJA запущен: Зеленский заявил, что Украина сделает всё для усиления антибаллистической защиты
Владимир Зеленский на выступлении по случаю Дня Украинской Государственности

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления по случаю Дня Украинской Государственности заявил о том, что проект FREYJA начат и Украина и Европа впервые создадут совместный антибаллистический щит, передает УНН

"Мы создаем именно то государство, которое имеет достаточно силы и самоуважения, чтобы одинаково и одновременно беречь свое наследие и воплощать амбициозные планы. Украину, которая ценит прошлое и поверила в собственное будущее. Государство, которое не боится слова "впервые" и впервые делает то, что недавно могло быть только мечтой.

Украина и Европа впервые создают вместе антибаллистический щит. Исторический проект, где Украина – не наблюдатель, а один из лидеров, объединивших страну и сильнейшие оборонные предприятия Европы. Проект FREYJA начат", - заявил Президент. 

Он подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы усилить европейские антибаллистические возможности и защитить небо. 

"Мы сделаем все, чтобы построить антибаллистическую систему Европы, объединив все европейские антибаллистические возможности, чтобы небо наших народов было защищено, чтобы диктаторы не навязывали, как именно жить, свободным людям в Европе, чтобы жизнь людей в Украине и каждом государстве не зависела от того, есть ли у Путина и ему подобных баллистика, или нет", - заявил глава государства. 

Напомним 

13 июля в Париже Владимир Зеленский и лидеры еще 9 европейских стран подписали декларацию о создании Антибаллистической коалиции. К коалиции присоединились лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. 

К разработке FREYJA от Украины будет привлечена украинская оборонная компания Fire Point, разработавшая ракету-перехватчик FP-7.х. Европейских партнеров будут представлять: Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.

Панъевропейский антибаллистический щит FREYJA сразу задумывался как объединяющий европейских партнеров. Как отметил Президент Зеленский, Украина способна самостоятельно создать такую систему, но на это уйдут годы, ведь помимо ракеты FREYJA требует интеграции целого ряда компонентов, которые могут предоставить европейские партнеры. Вместо этого Украина предоставит свою ракету-перехватчик баллистики, которая дешевле западных аналогов. 

Украинская ракета FP-7.х, как ранее сообщал сооснователь и главный конструктор Fire Point, уже прошла испытания и теперь необходимо интегрировать ее с другими компонентами системы.   

Как объяснял сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис  Штилерман, ключевое отличие проекта FREYJA – в независимости от внешнего контроля. По его словам, современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры. 

Юлия Мельник

Политика
Fire Point
Владимир Зеленский