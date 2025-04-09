Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
Украина должна была начать переговоры о вступлении в ЕС на этой неделе. Венгрия заблокировала этот процесс, но есть надежда на июньский компромисс.
Виктор Понта заявил, что прекратит экспорт украинского зерна через порты Румынии, чтобы защитить местных фермеров. Он также планирует увеличить расходы на оборону и поддержать Молдову в случае агрессии.
Неожиданный снег в апреле накрыл разные районы Молдовы, включая Кишинев, Унгены и Хынчешты. Жители делятся фотографиями и видео снегопада в социальных сетях.
Расследование выявило, что россия, вероятно, стоит за взрывами посылок в Великобритании, Германии и Польше. В посылках с секс-игрушками были спрятаны самодельные зажигательные устройства.
Военнослужащий, разыскиваемый за ДТП с тяжкими последствиями в Киевской области, экстрадирован из Польши. Он скрывался от правосудия, сначала в Молдове, а затем в Польше.
Власти Молдовы активизируют расследование в отношении пророссийских политиков после задержания главы Гагаузии. Ее подозревают в коррупции, связанной с финансированием пророссийского блока.
Укрзализныця возобновляет онлайн продажу билетов после сбоя, но пассажиры жалуются на проблемы. Инструкции по приобретению, возврату и действиям в случае потери билета.
Башкана Гагаузии Евгению Гуцул задержали в Кишиневе. Ей предъявлено обвинение в содействии незаконному финансированию партии "Шор".
На трассе R-30 автобус, следовавший по маршруту "Одесса-Кишинев", столкнулся с трактором. В автобусе было 27 пассажиров, к счастью, никто не погиб, водители трезвы.
Президент Франции заявил о растущих попытках россии дестабилизировать Молдову. Макрон отметил регулярные нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками и атаки на демократические институты.
МИД Румынии объявил персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя в Бухаресте. Решение принято из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Таможенные правила в соседних странах отличаются от украинских, в частности, по безналоговому ввозу товаров и продуктов. В ЕС и Молдове действует лимит в 300 евро, а для сигарет - всего 40 штук.
В Румынии возле границы с Молдовой нашли обломки российского беспилотника с активной боевой частью. Специалисты планируют осуществить контролируемый подрыв взрывного заряда для безопасности местного населения.
Президент Европейского совета Кошта настаивает на участии ЕС в переговорах с рф по войне в Украине. Он подчеркнул, что россия представляет глобальную угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.
Два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы вблизи границы с Украиной в воскресенье вечером. Инцидент произошел через три дня после предыдущего нарушения, когда один из дронов взорвался на территории страны.
российское продвижение на юг от Покровска замедлилось за последние две недели. ISW считает, что оккупанты могут переориентировать наступление на Константиновку весной-летом 2025 года.
россия уменьшила военное присутствие в Приднестровье до 2500 человек, из которых 1000-1500 - россияне. Большинство военных охраняют склады с оружием, остальные выведены через Кишинев.
Президент Зеленский заявил на Мюнхенской конференции, что медленная помощь от союзников привела к потере территорий. россия столкнулась с нехваткой войск, вытащив их из разных регионов мира.
Россия вывела войска из Сирии, Африки, Кавказа и частей Молдовы из-за недостатка сил для войны в Украине. путин столкнулся с дефицитом военных, заявил Зеленский на Мюнхенской конференции.
На трассе R-14 в Молдове перевернулся автобус с 68 пассажирами, который направлялся из Киева в Кишинев. 16 человек госпитализированы, остальные пассажиры в безопасности.
В совместной операции «Мстители» украинские и молдавские правоохранители задержали трех граждан Молдовы, которые воевали за "вагнер". Наемникам, участвовавшим в боях с 2014 года, грозит до 10 лет заключения.
Молдова денонсирует соглашение с россией о культурных центрах после инцидентов с дронами сс рф на своей территории.
На территории Молдовы обнаружены два беспилотника, один из которых взорвался возле Чадыр-Лунги. По предварительным данным, фрагменты одного принадлежат российскому БПЛА, МИД Молдовы вызывает посла рф для объяснений.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент с российским БПЛА на территории Молдовы. По его словам, это пример дестабилизирующих действий россии, которые требуют реакции НАТО.
Вблизи села Сальча Тараклийского района Молдовы обнаружен беспилотник. По результатам первичного обследования взрывчатых веществ на нем не найдено, продолжаются следственные действия.
Венгерская компания начнет поставлять газ в Приднестровье при поддержке российского кредита. После 10-дневных гуманитарных поставок европейского газа регион получил новую схему обеспечения топливом.
Более 300 тысяч украинцев проголосовали через "Дію" в национальном отборе на Евровидение-2025. На пике голосования приложение обрабатывало 18 тысяч запросов в секунду вместо привычных 800-900.
Паун Роговей стал новым послом Украины в Молдове вместо анонсированного ранее Данилова. Юрий Клименко, который уже является послом в Аргентине, по совместительству возглавит посольство в Уругвае.
По словам эксперта Владимира Омельченко, Украина якобы вела переговоры с рф о сохранении транзита газа в обмен на возвращение ЗАЭС.