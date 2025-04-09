$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29396 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 44460 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49728 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55828 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67985 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56836 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55992 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 120106 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81957 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226603 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88379 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21091 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17968 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16761 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18317 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88397 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 120106 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226603 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403586 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395989 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11126 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16775 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17981 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21105 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75260 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Молдова

Новости по теме

"Важно видеть своими глазами": Сибига показал иностранным дипломатам последствия ракетного удара по Кривому Рогу

Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.

Война • 9 апреля, 12:47 • 8028 просмотра

Украина должна была на этой неделе начать переговоры о вступлении в ЕС, Венгрия блокирует этот процесс - СМИ

Украина должна была начать переговоры о вступлении в ЕС на этой неделе. Венгрия заблокировала этот процесс, но есть надежда на июньский компромисс.

политика • 8 апреля, 07:44 • 8052 просмотра

Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

Виктор Понта заявил, что прекратит экспорт украинского зерна через порты Румынии, чтобы защитить местных фермеров. Он также планирует увеличить расходы на оборону и поддержать Молдову в случае агрессии.

политика • 7 апреля, 19:11 • 10026 просмотра

Апрельский снег в Молдове: в соцсетях появились фото и видео

Неожиданный снег в апреле накрыл разные районы Молдовы, включая Кишинев, Унгены и Хынчешты. Жители делятся фотографиями и видео снегопада в социальных сетях.

Новости Мира • 6 апреля, 07:09 • 11815 просмотра

россия использует секс игрушки и косметику для диверсий в Европе: расследование

Расследование выявило, что россия, вероятно, стоит за взрывами посылок в Великобритании, Германии и Польше. В посылках с секс-игрушками были спрятаны самодельные зажигательные устройства.

Война • 5 апреля, 11:02 • 14918 просмотра

Подозревается в совершении тяжкого ДТП: в Украину экстрадировали военного

Военнослужащий, разыскиваемый за ДТП с тяжкими последствиями в Киевской области, экстрадирован из Польши. Он скрывался от правосудия, сначала в Молдове, а затем в Польше.

Криминал и ЧП • 28 марта, 11:25 • 24778 просмотра

Молдова активизирует расследование в отношении пророссийских политических структур

Власти Молдовы активизируют расследование в отношении пророссийских политиков после задержания главы Гагаузии. Ее подозревают в коррупции, связанной с финансированием пророссийского блока.

Новости Мира • 28 марта, 01:40 • 14697 просмотра

Сбои в работе приложения "Укрзализныци": как решить самые распространенные проблемы

Укрзализныця возобновляет онлайн продажу билетов после сбоя, но пассажиры жалуются на проблемы. Инструкции по приобретению, возврату и действиям в случае потери билета.

Общество • 27 марта, 08:23 • 36464 просмотра

Пророссийскую главу Гагаузии Гуцул задержали в аэропорту Кишинева: детали дела

Башкана Гагаузии Евгению Гуцул задержали в Кишиневе. Ей предъявлено обвинение в содействии незаконному финансированию партии "Шор".

политика • 25 марта, 22:02 • 41005 просмотра

Автобус "Одесса-Кишинев" столкнулся с трактором в Молдове: детали

На трассе R-30 автобус, следовавший по маршруту "Одесса-Кишинев", столкнулся с трактором. В автобусе было 27 пассажиров, к счастью, никто не погиб, водители трезвы.

Криминал и ЧП • 13 марта, 17:59 • 16965 просмотра

россия предпринимает все более явные попытки дестабилизировать Молдову - Макрон

Президент Франции заявил о растущих попытках россии дестабилизировать Молдову. Макрон отметил регулярные нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками и атаки на демократические институты.

Война • 10 марта, 20:57 • 21305 просмотра

Румыния объявила военного атташе рф и его заместителя персонами нон грата

МИД Румынии объявил персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя в Бухаресте. Решение принято из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях.

политика • 5 марта, 15:27 • 19331 просмотра

Таможенные правила разных стран: Государственная таможенная служба разъяснила, что нужно знать перед пересечением границы

Таможенные правила в соседних странах отличаются от украинских, в частности, по безналоговому ввозу товаров и продуктов. В ЕС и Молдове действует лимит в 300 евро, а для сигарет - всего 40 штук.

Общество • 5 марта, 15:24 • 16131 просмотра

В Румынии нашли обломки российского беспилотника со взрывчаткой вблизи границы с Молдовой

В Румынии возле границы с Молдовой нашли обломки российского беспилотника с активной боевой частью. Специалисты планируют осуществить контролируемый подрыв взрывного заряда для безопасности местного населения.

Новости Мира • 1 марта, 15:22 • 37987 просмотра

ЕС должен быть вовлечен в переговоры с рф по войне, чтобы наметить будущую архитектуру безопасности Европы - Кошта

Президент Европейского совета Кошта настаивает на участии ЕС в переговорах с рф по войне в Украине. Он подчеркнул, что россия представляет глобальную угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.

Война • 17 февраля, 09:02 • 41938 просмотра

Молдова снова зафиксировала нарушение воздушного пространства беспилотниками

Два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы вблизи границы с Украиной в воскресенье вечером. Инцидент произошел через три дня после предыдущего нарушения, когда один из дронов взорвался на территории страны.

Война • 17 февраля, 06:59 • 28485 просмотра

российское командование может изменить приоритет наступления весной и летом 2025 года - ISW

российское продвижение на юг от Покровска замедлилось за последние две недели. ISW считает, что оккупанты могут переориентировать наступление на Константиновку весной-летом 2025 года.

Война • 16 февраля, 04:45 • 40359 просмотра

Зеленский: россия сократила контингент в Приднестровье до 2500 военных

россия уменьшила военное присутствие в Приднестровье до 2500 человек, из которых 1000-1500 - россияне. Большинство военных охраняют склады с оружием, остальные выведены через Кишинев.

Война • 15 февраля, 18:23 • 33104 просмотра

Президент: если бы помощь от союзников поступала быстро, то Украина имела бы лучшее положение

Президент Зеленский заявил на Мюнхенской конференции, что медленная помощь от союзников привела к потере территорий. россия столкнулась с нехваткой войск, вытащив их из разных регионов мира.

Война • 15 февраля, 11:09 • 26163 просмотра

Зеленский: чтобы бороться с Украиной, путин вывел войска из Сирии, Африки, Кавказа, даже из некоторых частей Молдовы

Россия вывела войска из Сирии, Африки, Кавказа и частей Молдовы из-за недостатка сил для войны в Украине. путин столкнулся с дефицитом военных, заявил Зеленский на Мюнхенской конференции.

Война • 15 февраля, 10:48 • 26517 просмотра

Автобус Киев-Кишинев попал в ДТП в Молдове: что известно о пострадавших

На трассе R-14 в Молдове перевернулся автобус с 68 пассажирами, который направлялся из Киева в Кишинев. 16 человек госпитализированы, остальные пассажиры в безопасности.

Новости Мира • 15 февраля, 06:55 • 56574 просмотра

Международная спецоперация "Мстители": правоохранители задержали наемников "вагнера", которые воевали против Украины

В совместной операции «Мстители» украинские и молдавские правоохранители задержали трех граждан Молдовы, которые воевали за "вагнер". Наемникам, участвовавшим в боях с 2014 года, грозит до 10 лет заключения.

Война • 14 февраля, 10:34 • 106980 просмотра

После дроновой атаки: в Молдове закроют российский культурный центр

Молдова денонсирует соглашение с россией о культурных центрах после инцидентов с дронами сс рф на своей территории.

Новости Мира • 13 февраля, 12:36 • 33005 просмотра

Два дрона упали на территории Молдовы: МИД вызывает посла рф

На территории Молдовы обнаружены два беспилотника, один из которых взорвался возле Чадыр-Лунги. По предварительным данным, фрагменты одного принадлежат российскому БПЛА, МИД Молдовы вызывает посла рф для объяснений.

Война • 13 февраля, 07:24 • 50307 просмотра

"Это саботаж": генсек НАТО отреагировал на российский БПЛА на территории Молдовы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент с российским БПЛА на территории Молдовы. По его словам, это пример дестабилизирующих действий россии, которые требуют реакции НАТО.

Война • 12 февраля, 14:12 • 26497 просмотра

В Молдове обнаружили беспилотник, продолжается проверка

Вблизи села Сальча Тараклийского района Молдовы обнаружен беспилотник. По результатам первичного обследования взрывчатых веществ на нем не найдено, продолжаются следственные действия.

Новости Мира • 12 февраля, 13:36 • 24161 просмотра

Приднестровье будет получать газ за счет российского кредита

Венгерская компания начнет поставлять газ в Приднестровье при поддержке российского кредита. После 10-дневных гуманитарных поставок европейского газа регион получил новую схему обеспечения топливом.

Новости Мира • 10 февраля, 13:54 • 24331 просмотра

"Дія" выдержала рекордное количество запросов во время нацотбора на "Евровидение-2025"

Более 300 тысяч украинцев проголосовали через "Дію" в национальном отборе на Евровидение-2025. На пике голосования приложение обрабатывало 18 тысяч запросов в секунду вместо привычных 800-900.

Общество • 8 февраля, 23:39 • 35278 просмотра

Не Данилов: Зеленский назначил посла в Молдове

Паун Роговей стал новым послом Украины в Молдове вместо анонсированного ранее Данилова. Юрий Клименко, который уже является послом в Аргентине, по совместительству возглавит посольство в Уругвае.

политика • 7 февраля, 21:20 • 48600 просмотра

Украина якобы предлагала россии сохранить транзит газа в обмен на возвращение ЗАЭС - эксперт по энергетическим вопросам

По словам эксперта Владимира Омельченко, Украина якобы вела переговоры с рф о сохранении транзита газа в обмен на возвращение ЗАЭС.

Экономика • 4 февраля, 10:15 • 68962 просмотра