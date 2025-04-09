"Дія" выдержала рекордное количество запросов во время нацотбора на "Евровидение-2025"

Более 300 тысяч украинцев проголосовали через "Дію" в национальном отборе на Евровидение-2025. На пике голосования приложение обрабатывало 18 тысяч запросов в секунду вместо привычных 800-900.