Украина и Молдова подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Украина будет делиться с Молдовой боевым опытом, технологиями и практическими знаниями в сфере обороны. Страны также планируют развивать совместные оборонные проекты. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что украинский опыт противодействия может помочь партнерам лучше подготовиться к современным угрозам. Украина готова делиться технологиями и практическими знаниями о том, как работают системы вооружения и как организовать эффективную оборону.

Именно для развития такого сотрудничества министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Молдовы Анатолие Носатый подписали в Киеве Соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

У Украины есть опыт, который не приобретешь на учениях. Мы готовы делиться этими знаниями с партнерами, помогать им лучше понимать возможности техники и эффективнее ее использовать. Мы уже помогаем Молдове консультациями по развитию ПВО. Наша задача — усиливать собственную оборону и помогать партнерам становиться более устойчивыми к современным угрозам - подчеркнул Евгений Хмара.

Соглашение, в частности, охватывает:

модернизацию, ремонт, техническое обслуживание военной техники;

обмен опытом в сфере инженерного оборудования, логистики, защиты персонала и критической инфраструктуры;

подготовку и обучение специалистов;

испытания военной продукции, обмен опытом в области разработок и закупок;

совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты в сфере военного производства;

развитие возможностей в сфере киберзащиты и защиты воздушного пространства.

Соглашение заключено на пять лет с возможностью автоматического продления. Его реализация не повлияет на закрепленный в Конституции нейтральный статус Республики Молдова - добавили в Минобороны.

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