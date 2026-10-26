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Украина и Молдова подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

Украина будет делиться с Молдовой боевым опытом, технологиями и знаниями в сфере обороны. Соглашение предусматривает совместные проекты и будет действовать пять лет.

Украина и Молдова подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Украина будет делиться с Молдовой боевым опытом, технологиями и практическими знаниями в сфере обороны. Страны также планируют развивать совместные оборонные проекты. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что украинский опыт противодействия может помочь партнерам лучше подготовиться к современным угрозам. Украина готова делиться технологиями и практическими знаниями о том, как работают системы вооружения и как организовать эффективную оборону.

Именно для развития такого сотрудничества министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Молдовы Анатолие Носатый подписали в Киеве Соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

У Украины есть опыт, который не приобретешь на учениях. Мы готовы делиться этими знаниями с партнерами, помогать им лучше понимать возможности техники и эффективнее ее использовать. Мы уже помогаем Молдове консультациями по развитию ПВО. Наша задача — усиливать собственную оборону и помогать партнерам становиться более устойчивыми к современным угрозам

- подчеркнул Евгений Хмара.

Соглашение, в частности, охватывает:

  • модернизацию, ремонт, техническое обслуживание военной техники;
    • обмен опытом в сфере инженерного оборудования, логистики, защиты персонала и критической инфраструктуры;
      • подготовку и обучение специалистов;
        • испытания военной продукции, обмен опытом в области разработок и закупок;
          • совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты в сфере военного производства;
            • развитие возможностей в сфере киберзащиты и защиты воздушного пространства.

              Соглашение заключено на пять лет с возможностью автоматического продления. Его реализация не повлияет на закрепленный в Конституции нейтральный статус Республики Молдова

              - добавили в Минобороны.

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              Ольга Розгон

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