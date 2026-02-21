Кибератака

$43.270.00
Эксклюзив
11:17 • 4518 просмотра
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 8102 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 8486 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 11194 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 20837 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 31817 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26069 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30192 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27862 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23781 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа21 февраля, 03:41 • 8582 просмотра
российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове21 февраля, 04:14 • 8884 просмотра
Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом21 февраля, 04:31 • 10658 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением21 февраля, 04:48 • 11879 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 8932 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 31988 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 41223 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 52382 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 69418 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 106923 просмотра
УНН Lite
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 4716 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 8934 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 11980 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 14763 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 20400 просмотра
Кибератака

Угроза информационной безопасности
Кибератака — это преднамеренное действие, направленное на нарушение работы компьютерных систем, сетей или устройств с целью кражи данных, их уничтожения, блокировки доступа или нанесения финансового и репутационного ущерба. Кибератаки могут осуществляться отдельными хакерами, организованными группировками или даже государствами. Кибератаки являются серьезной проблемой современного цифрового мира, поскольку они угрожают работе банков, больниц, государственных учреждений, энергетических систем и частных пользователей.
2000
Зафиксирована одна из первых массовых кибератак — вирус ILOVEYOU нанес значительный ущерб в мире
2007
Кибератаки на государственные системы Эстонии стали примером кибервоенных действий
2010
Обнаружен вирус Stuxnet, направленный на промышленные объекты
2017
Глобальная кибератака вирусом WannaCry поразила сотни тысяч компьютеров
2020
Значительный рост кибератак из-за перехода на дистанционную работу
2022
Масштабные кибератаки на государственные ресурсы Украины
2025
Усиление киберзащиты и использование ИИ для противодействия кибератакам
Новости по теме
Хакеры взломали более 600 брандмауэров в 55 странах мира с помощью ИИ всего за несколько недель

Amazon предупредила о масштабной угрозе: киберпреступники использовали ИИ для взлома более 600 брандмауэров в 55 странах за пять недель. Атаки нацелены на объекты с однофакторной аутентификацией и слабыми учетными данными.

Новости Мира • 21 февраля, 00:30 • 3828 просмотра
Украина на юге освободила 300 квадратных километров - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении 300 квадратных километров территорий на юге. Он также отметил, что Киев использует ситуацию с отключением Starlink, но украинские войска столкнулись с перебоями.

Война в Украине • 20 февраля, 20:46 • 4214 просмотра
Украина готова сотрудничать с Японией в производстве баллистических ракет - Зеленский

Украина и Япония могут начать оборонное сотрудничество, которое станет историческим событием. Зеленский заявил о готовности обмениваться технологиями и опытом современной войны.

Политика • 20 февраля, 10:05 • 3828 просмотра
Эксклюзив
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине

Отношения между США и Ираном обостряются из-за ядерной программы Тегерана, угрожая большой войной на Ближнем Востоке. Украина заинтересована в мире, чтобы избежать роста цен на нефть и усиления РФ.

Политика • 19 февраля, 14:46 • 84967 просмотра
На Киевщине чиновники Госгеокадастра погорели, "отрезав" часть школьного стадиона для бизнесаPhoto

Глава Белоцерковского Госгеокадастра и ее подчиненный подозреваются в присвоении части школьного стадиона в селе Томиловка. Они изменили данные в Госземкадастре, присоединив коммунальную землю к частному участку для строительства ангара.

Общество • 19 февраля, 14:03 • 4430 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo

УНН рассказывает об уникальности американских самолетов, сколько стоят машины и благодаря чему обрели свою популярность.

Новости Мира • 18 февраля, 15:06 • 78618 просмотра
В россии усиливают контроль за мобильной связью: SIM-карты привяжут к IMEI, появятся "детские" номера - разведка

В рф, где уже царит цензура в интернете и слежка за оппозицией, нововведения становятся очередным элементом тоталитарного контроля.

Новости Мира • 18 февраля, 14:43 • 3424 просмотра
Швеция назвала россию главной угрозой из-за агрессивного поведения кремля

Швеция признала россию основной военной угрозой для себя и НАТО. Отчет военной разведки указывает на нарушения воздушного пространства и кибероперации как примеры агрессивных действий.

Политика • 18 февраля, 07:51 • 4253 просмотра
Президент Чехии раскрыл детали закупок снарядов для Украины и попытки коррупции

Президент Чехии Петр Павел заявил, что вокруг закупок снарядов для Украины были попытки вмешательства, но коррупции не зафиксировано. Чехия привлекла 15 стран и поставила более 4,4 миллиона боеприпасов.

Политика • 16 февраля, 21:59 • 5117 просмотра
Эксклюзив
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее

17 февраля 2026 года произойдет солнечное затмение в Водолее, что принесет реформаторство, новые технологии и разрушение старых систем. Этот период обещает резкий скачок вперед, революционные настроения и формирование новых союзов.

Общество • 16 февраля, 12:57 • 37219 просмотра
Спецслужбы РФ привлекают сеть ЧВК "Вагнер" для подготовки диверсий и разведки в Европе

ФСБ и ГРУ привлекают экс-вербовщиков "Вагнера" для создания сети "одноразовых агентов" в странах ЕС. Они организуют диверсии и разведывают объекты НАТО, в частности на судах "теневого флота".

Политика • 16 февраля, 04:47 • 5561 просмотра