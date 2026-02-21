Amazon предупредила о масштабной угрозе: киберпреступники использовали ИИ для взлома более 600 брандмауэров в 55 странах за пять недель. Атаки нацелены на объекты с однофакторной аутентификацией и слабыми учетными данными.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении 300 квадратных километров территорий на юге. Он также отметил, что Киев использует ситуацию с отключением Starlink, но украинские войска столкнулись с перебоями.
Украина и Япония могут начать оборонное сотрудничество, которое станет историческим событием. Зеленский заявил о готовности обмениваться технологиями и опытом современной войны.
Отношения между США и Ираном обостряются из-за ядерной программы Тегерана, угрожая большой войной на Ближнем Востоке. Украина заинтересована в мире, чтобы избежать роста цен на нефть и усиления РФ.
Глава Белоцерковского Госгеокадастра и ее подчиненный подозреваются в присвоении части школьного стадиона в селе Томиловка. Они изменили данные в Госземкадастре, присоединив коммунальную землю к частному участку для строительства ангара.
УНН рассказывает об уникальности американских самолетов, сколько стоят машины и благодаря чему обрели свою популярность.
В рф, где уже царит цензура в интернете и слежка за оппозицией, нововведения становятся очередным элементом тоталитарного контроля.
Швеция признала россию основной военной угрозой для себя и НАТО. Отчет военной разведки указывает на нарушения воздушного пространства и кибероперации как примеры агрессивных действий.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что вокруг закупок снарядов для Украины были попытки вмешательства, но коррупции не зафиксировано. Чехия привлекла 15 стран и поставила более 4,4 миллиона боеприпасов.
17 февраля 2026 года произойдет солнечное затмение в Водолее, что принесет реформаторство, новые технологии и разрушение старых систем. Этот период обещает резкий скачок вперед, революционные настроения и формирование новых союзов.
ФСБ и ГРУ привлекают экс-вербовщиков "Вагнера" для создания сети "одноразовых агентов" в странах ЕС. Они организуют диверсии и разведывают объекты НАТО, в частности на судах "теневого флота".