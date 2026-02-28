$43.210.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Иране исчез интернет на фоне ударов Израиля и США

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Иране зафиксировано почти полное отключение Интернета, уровень подключения снизился до 4% от нормы. Это произошло на фоне боевых операций США и Израиля, что соответствует мерам прошлогодней войны.

В Иране исчез интернет на фоне ударов Израиля и США
Фото: freepik

В Иране почти полное отключение Интернета, уровень подключения снизился до 4% от нормального уровня. Об этом свидетельствуют данные NetBlocks, передает УНН.

Подробности

Данные сети показывают, что Иран сейчас находится в состоянии почти полного отключения интернета, а уровень подключения по стране составляет 4% или обычный уровень. Инцидент произошел на фоне боевых операций США и Израиля и соответствует мерам, применявшимся во время прошлогодней войны с Израилем 

- говорится в сообщении.

Контекст

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.

Павел Башинский

