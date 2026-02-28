Іран закриває свій повітряний простір на тлі ударів Ізраїлю і США

Іран закриває свій повітряний простір, а літаки, які перебували над країною, терміново залишають її, свідчать дані Flightradar24, передає УНН.

Деталі

Наразі над Іраном перебуває лише декілька літаків на півночі та сході країни, які прямують, зокрема до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

У мережі також публікують проліт крилатих ракет над Іраком, які летять в бік Ірану.

Нагадаємо

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.