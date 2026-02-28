У білорусі засудили двох журналістів до тривалих термінів ув'язнення за звинуваченням у держзраді

Брестський обласний суд виніс вироки засновнику видань "Intex-Press" та "BAR24" Володимиру Янукевичу та його колезі Андрію Пакаленку, призначивши їм 14 та 12 років позбавлення волі відповідно. Правозахисні групи та медіаасоціації розцінюють це рішення як черговий етап масштабних репресій проти свободи слова, що тривають у країні вже шостий рік поспіль. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Судовий розгляд проходив у закритому режимі, а деталі звинувачень не розголошувалися, хоча державна пропаганда заявляла про нібито зв'язки журналістів із дипломатичним представництвом Німеччини.

Деталі вироків та стан здоров'я засуджених

65-річний Володимир Янукевич, який має серйозні проблеми зі здоров'ям, перебував під вартою без належної медичної допомоги, що викликало занепокоєння Білоруської асоціації журналістів. Разом із 44-річним Андрієм Пакаленком він входив до групи співробітників видання "Intex-Press", яких масово заарештували у грудні 2024 року після обшуків у редакціях та помешканнях.

Зводять до мінімуму простір для самостійності: як москва посилює контроль над політикою мінська

Голова профільної асоціації Андрій Бастунець назвав ці вироки "жахливими", наголосивши на бажанні влади повністю викорінити будь-яке інакомислення та залякати представників незалежних медіа.

Системний тиск на незалежну журналістику в білорусі

На сьогодні в білоруських тюрмах залишаються ув'язненими щонайменше 28 незалежних журналістів. Раніше, у серпні 2025 року, ще чотирьох колег Янукевича та Пакаленка було засуджено за "сприяння екстремізму" та відправлено на примусові роботи на державні підприємства.

Масові переслідування медійників стали частиною ширшої хвилі репресій, що розпочалася після виборів 2020 року, внаслідок якої десятки тисяч людей були заарештовані, а сотні незалежних ЗМІ та громадських організацій опинилися під забороною.

лукашенко створює "обмінний фонд" з невинних людей, щоб купувати собі індульгенції: МЗС про нову хвилю репресій у білорусі