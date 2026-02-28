$43.210.03
19:28 • 6698 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 16023 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 22623 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 32540 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 34326 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 38085 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 52441 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45783 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39398 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33548 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
У білорусі засудили двох журналістів до тривалих термінів ув'язнення за звинуваченням у держзраді

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Засновника видань "Intex-Press" та "BAR24" Володимира Янукевича та його колегу Андрія Пакаленка засудили до 14 та 12 років ув'язнення відповідно. Правозахисники вважають це репресіями проти свободи слова в білорусі.

У білорусі засудили двох журналістів до тривалих термінів ув'язнення за звинуваченням у держзраді

Брестський обласний суд виніс вироки засновнику видань "Intex-Press" та "BAR24" Володимиру Янукевичу та його колезі Андрію Пакаленку, призначивши їм 14 та 12 років позбавлення волі відповідно. Правозахисні групи та медіаасоціації розцінюють це рішення як черговий етап масштабних репресій проти свободи слова, що тривають у країні вже шостий рік поспіль. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Судовий розгляд проходив у закритому режимі, а деталі звинувачень не розголошувалися, хоча державна пропаганда заявляла про нібито зв'язки журналістів із дипломатичним представництвом Німеччини.

Деталі вироків та стан здоров'я засуджених

65-річний Володимир Янукевич, який має серйозні проблеми зі здоров'ям, перебував під вартою без належної медичної допомоги, що викликало занепокоєння Білоруської асоціації журналістів. Разом із 44-річним Андрієм Пакаленком він входив до групи співробітників видання "Intex-Press", яких масово заарештували у грудні 2024 року після обшуків у редакціях та помешканнях.

Зводять до мінімуму простір для самостійності: як москва посилює контроль над політикою мінська27.01.26, 16:56 • 3994 перегляди

Голова профільної асоціації Андрій Бастунець назвав ці вироки "жахливими", наголосивши на бажанні влади повністю викорінити будь-яке інакомислення та залякати представників незалежних медіа.

Системний тиск на незалежну журналістику в білорусі

На сьогодні в білоруських тюрмах залишаються ув'язненими щонайменше 28 незалежних журналістів. Раніше, у серпні 2025 року, ще чотирьох колег Янукевича та Пакаленка було засуджено за "сприяння екстремізму" та відправлено на примусові роботи на державні підприємства.

 Масові переслідування медійників стали частиною ширшої хвилі репресій, що розпочалася після виборів 2020 року, внаслідок якої десятки тисяч людей були заарештовані, а сотні незалежних ЗМІ та громадських організацій опинилися під забороною.

лукашенко створює "обмінний фонд" з невинних людей, щоб купувати собі індульгенції: МЗС про нову хвилю репресій у білорусі14.10.25, 19:50 • 5008 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт