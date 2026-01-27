Зводять до мінімуму простір для самостійності: як москва посилює контроль над політикою мінська

росія посилює контроль над внутрішньополітичними процесами в білорусі, прагнучи мінімізувати ризики непередбачених змін режиму та його зовнішньополітичного курсу, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як зазначає латвійське Бюро по захисту Конституції (SAB), платформа для цього – cоюзна держава, де активно координуються дії МЗС та втілюються інтеграційні програми. москва дедалі гостріше реагує навіть на мінімальні спроби мінська проводити більш незалежну політику, зокрема відновлювати економічні контакти з Європою, що автоматично знижує російський вплив.

Згідно з оцінками SAB, зміна влади в білорусі без узгодження з кремлем розглядається як загроза, тому москва прагне забезпечити структурну залежність наступного лідера від проросійського курсу. Попри відсутність прямого контролю над політикою лукашенка, обидві сторони намагаються уникнути повторення протестів 2020 року. росія блокуватиме будь-які кроки мінська до зближення з ЄС, якщо вони суперечитимуть її інтересам.

Економічна співпраця двох режимів дедалі більше набуває військового характеру. Близько 500 білоруських підприємств інтегровані у військове виробництво рф, включно з проєктом заводу безпілотників потужністю до 100 тис. одиниць на рік. білорусь щорічно постачає близько 480 тис. артилерійських і ракетних боєприпасів для російських систем - йдеться у повідомленні.

SAB підкреслює, що війна проти України підтвердила: цивільна економіка білорусі фактично працює на військові потреби москви, даючи можливість режиму уникати прямої участі в бойових діях, але отримувати економічні вигоди. У перспективі роль мінська у військово-промислових планах росії лише зростатиме.

