В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Зводять до мінімуму простір для самостійності: як москва посилює контроль над політикою мінська

Київ • УНН

 • 126 перегляди

росія посилює контроль над внутрішньополітичними процесами в білорусі через Союзну державу, прагнучи мінімізувати ризики змін режиму. Економічна співпраця набуває військового характеру, інтегруючи білоруські підприємства у військове виробництво рф.

Зводять до мінімуму простір для самостійності: як москва посилює контроль над політикою мінська

росія посилює контроль над внутрішньополітичними процесами в білорусі, прагнучи мінімізувати ризики непередбачених змін режиму та його зовнішньополітичного курсу, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як зазначає латвійське Бюро по захисту Конституції (SAB), платформа для цього – cоюзна держава, де активно координуються дії МЗС та втілюються інтеграційні програми. москва дедалі гостріше реагує навіть на мінімальні спроби мінська проводити більш незалежну політику, зокрема відновлювати економічні контакти з Європою, що автоматично знижує російський вплив.

росія втрачає вплив на Південному Кавказі через "маршрут Трампа" - розвідка26.01.26, 15:13 • 4806 переглядiв

Згідно з оцінками SAB, зміна влади в білорусі без узгодження з кремлем розглядається як загроза, тому москва прагне забезпечити структурну залежність наступного лідера від проросійського курсу. Попри відсутність прямого контролю над політикою лукашенка, обидві сторони намагаються уникнути повторення протестів 2020 року. росія блокуватиме будь-які кроки мінська до зближення з ЄС, якщо вони суперечитимуть її інтересам.

Вантажоперевезення "ржд" впали до мінімуму на тлі санкцій й охолодження економіки рф - розвідка16.01.26, 16:27 • 4157 переглядiв

Економічна співпраця двох режимів дедалі більше набуває військового характеру. Близько 500 білоруських підприємств інтегровані у військове виробництво рф, включно з проєктом заводу безпілотників потужністю до 100 тис. одиниць на рік. білорусь щорічно постачає близько 480 тис. артилерійських і ракетних боєприпасів для російських систем 

- йдеться у повідомленні.

SAB підкреслює, що війна проти України підтвердила: цивільна економіка білорусі фактично працює на військові потреби москви, даючи можливість режиму уникати прямої участі в бойових діях, але отримувати економічні вигоди. У перспективі роль мінська у військово-промислових планах росії лише зростатиме.

кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка26.01.26, 16:32 • 3380 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Війна в Україні
Білорусь
Служба зовнішньої розвідки України
Європейський Союз
Європа
Україна