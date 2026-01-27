Сводят к минимуму пространство для самостоятельности: как москва усиливает контроль над политикой минска

россия усиливает контроль над внутриполитическими процессами в беларуси, стремясь минимизировать риски непредвиденных изменений режима и его внешнеполитического курса, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Как отмечает латвийское Бюро по защите Конституции (SAB), платформа для этого – союзное государство, где активно координируются действия МИД и воплощаются интеграционные программы. москва все острее реагирует даже на минимальные попытки минска проводить более независимую политику, в частности восстанавливать экономические контакты с Европой, что автоматически снижает российское влияние.

россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа" - разведка

Согласно оценкам SAB, смена власти в беларуси без согласования с кремлем рассматривается как угроза, поэтому москва стремится обеспечить структурную зависимость следующего лидера от пророссийского курса. Несмотря на отсутствие прямого контроля над политикой лукашенко, обе стороны стараются избежать повторения протестов 2020 года. россия будет блокировать любые шаги минска к сближению с ЕС, если они будут противоречить ее интересам.

Грузоперевозки "ржд" упали до минимума на фоне санкций и охлаждения экономики рф - разведка

Экономическое сотрудничество двух режимов все больше приобретает военный характер. Около 500 белорусских предприятий интегрированы в военное производство рф, включая проект завода беспилотников мощностью до 100 тыс. единиц в год. беларусь ежегодно поставляет около 480 тыс. артиллерийских и ракетных боеприпасов для российских систем - говорится в сообщении.

SAB подчеркивает, что война против Украины подтвердила: гражданская экономика беларуси фактически работает на военные нужды москвы, давая возможность режиму избегать прямого участия в боевых действиях, но получать экономические выгоды. В перспективе роль минска в военно-промышленных планах россии будет только расти.

Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка