14:04 • 2590 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 13574 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 11604 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 10461 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 18905 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 23526 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 16395 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18590 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33317 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 82753 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 210 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 13575 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 16764 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 18906 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 23526 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Саламаха Орест Игоревич
Александр Усик
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Село
Львовская область
Сводят к минимуму пространство для самостоятельности: как москва усиливает контроль над политикой минска

Киев • УНН

 • 64 просмотра

россия усиливает контроль над внутриполитическими процессами в беларуси через Союзное государство, стремясь минимизировать риски смены режима. Экономическое сотрудничество приобретает военный характер, интегрируя белорусские предприятия в военное производство рф.

Сводят к минимуму пространство для самостоятельности: как москва усиливает контроль над политикой минска

россия усиливает контроль над внутриполитическими процессами в беларуси, стремясь минимизировать риски непредвиденных изменений режима и его внешнеполитического курса, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Как отмечает латвийское Бюро по защите Конституции (SAB), платформа для этого – союзное государство, где активно координируются действия МИД и воплощаются интеграционные программы. москва все острее реагирует даже на минимальные попытки минска проводить более независимую политику, в частности восстанавливать экономические контакты с Европой, что автоматически снижает российское влияние.

россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа" - разведка26.01.26, 15:13 • 4802 просмотра

Согласно оценкам SAB, смена власти в беларуси без согласования с кремлем рассматривается как угроза, поэтому москва стремится обеспечить структурную зависимость следующего лидера от пророссийского курса. Несмотря на отсутствие прямого контроля над политикой лукашенко, обе стороны стараются избежать повторения протестов 2020 года. россия будет блокировать любые шаги минска к сближению с ЕС, если они будут противоречить ее интересам.

Грузоперевозки "ржд" упали до минимума на фоне санкций и охлаждения экономики рф - разведка16.01.26, 16:27 • 4157 просмотров

Экономическое сотрудничество двух режимов все больше приобретает военный характер. Около 500 белорусских предприятий интегрированы в военное производство рф, включая проект завода беспилотников мощностью до 100 тыс. единиц в год. беларусь ежегодно поставляет около 480 тыс. артиллерийских и ракетных боеприпасов для российских систем 

- говорится в сообщении.

SAB подчеркивает, что война против Украины подтвердила: гражданская экономика беларуси фактически работает на военные нужды москвы, давая возможность режиму избегать прямого участия в боевых действиях, но получать экономические выгоды. В перспективе роль минска в военно-промышленных планах россии будет только расти.

Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка26.01.26, 16:32 • 3374 просмотра

Антонина Туманова

