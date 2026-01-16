По итогам 2025 года объемы грузоперевозок по железнодорожной сети "ржд" сократились на 5,6%, что стало самым низким показателем с 2009 года. Как сообщили в Службе внешней разведки, такая динамика – следствие действия западных санкций и общего охлаждения экономической активности в россии, передает УНН.

Детали

По данным разведки, падение продолжается уже четвертый год подряд после снижения на 3,7% в 2022 году, 0,1% – в 2023-м и 4,1% – в 2024-м. Официальная статистика также фиксирует сокращение грузооборота на 1,8%, что указывает не только на меньшие объемы, но и на уменьшение средней дальности перевозок. По оценкам отраслевых аналитиков, реальный масштаб проблемы может быть существенно глубже, чем отражают отчетные данные.

Падение зафиксировано в 13 из 15 ключевых номенклатур грузов. Наиболее резкое сокращение пришлось на черную металлургию: перевозки черных металлов снизились на 17,7%, а лома – на 32,2%. Значительное снижение также произошло в сегментах промышленного сырья (–16%), строительных материалов (–10,5%), зерна (–12,2%) и продукции лесного комплекса (–5,9%). Поставки энергоносителей также пошли вниз, в частности нефти и нефтепродуктов – на 5%, каменного угля – на 2,1% - указано в сообщении.

Такая динамика – следствие действия западных санкций и общего охлаждения экономической активности в россии. В результате зафиксировано снижение загруженности сети и ухудшение финансовых результатов: в январе–сентябре 2025 года компания зафиксировала убыток в 55,8 млн долларов США и сократила инвестиционную программу на 2026 год на 24%. Оптимизация расходов уже предусматривает сворачивание инфраструктурных проектов и обновление подвижного состава, что ускоряет дальнейшую деградацию технического состояния железнодорожной сети на фоне ослабления российской экономики, резюмировали в разведке.

