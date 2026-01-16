Грузоперевозки "ржд" упали до минимума на фоне санкций и охлаждения экономики рф - разведка

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:20 • 3292 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 17821 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 17029 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 17680 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 18541 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 20455 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 28831 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 33196 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 26167 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36368 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto16 января, 04:55 • 28636 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto16 января, 05:20 • 26120 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения16 января, 07:17 • 29147 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях16 января, 07:54 • 20802 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда09:54 • 16051 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 36965 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 68961 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 86976 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 96174 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 79558 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Петр Павел
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Чешская Республика
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 9898 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 19801 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 31790 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 52885 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 86400 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
СВИФТ

Грузоперевозки "ржд" упали до минимума на фоне санкций и охлаждения экономики рф - разведка

Киев • УНН

 • 124 просмотра

По итогам 2025 года объемы грузоперевозок по железной дороге "ржд" сократились на 5,6%, что является самым низким показателем с 2009 года. Это следствие западных санкций и охлаждения экономической активности в россии.

Грузоперевозки "ржд" упали до минимума на фоне санкций и охлаждения экономики рф - разведка

По итогам 2025 года объемы грузоперевозок по железнодорожной сети "ржд" сократились на 5,6%, что стало самым низким показателем с 2009 года. Как сообщили в Службе внешней разведки, такая динамика – следствие действия западных санкций и общего охлаждения экономической активности в россии, передает УНН.

Детали

По данным разведки, падение продолжается уже четвертый год подряд после снижения на 3,7% в 2022 году, 0,1% – в 2023-м и 4,1% – в 2024-м. Официальная статистика также фиксирует сокращение грузооборота на 1,8%, что указывает не только на меньшие объемы, но и на уменьшение средней дальности перевозок. По оценкам отраслевых аналитиков, реальный масштаб проблемы может быть существенно глубже, чем отражают отчетные данные.

Падение зафиксировано в 13 из 15 ключевых номенклатур грузов. Наиболее резкое сокращение пришлось на черную металлургию: перевозки черных металлов снизились на 17,7%, а лома – на 32,2%. Значительное снижение также произошло в сегментах промышленного сырья (–16%), строительных материалов (–10,5%), зерна (–12,2%) и продукции лесного комплекса (–5,9%). Поставки энергоносителей также пошли вниз, в частности нефти и нефтепродуктов – на 5%, каменного угля – на 2,1% 

- указано в сообщении.

Власти рф перекладывают финансовые проблемы на граждан через облигации с высокой доходностью - разведка13.01.26, 16:45 • 4889 просмотров

Такая динамика – следствие действия западных санкций и общего охлаждения экономической активности в россии. В результате зафиксировано снижение загруженности сети и ухудшение финансовых результатов: в январе–сентябре 2025 года компания зафиксировала убыток в 55,8 млн долларов США и сократила инвестиционную программу на 2026 год на 24%. Оптимизация расходов уже предусматривает сворачивание инфраструктурных проектов и обновление подвижного состава, что ускоряет дальнейшую деградацию технического состояния железнодорожной сети на фоне ослабления российской экономики, резюмировали в разведке.

рф в этом году планирует начать эксплуатацию недр Донетчины - разведка15.01.26, 16:10 • 3282 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Война в Украине