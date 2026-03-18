Атака рф на Киев: обломок дрона повредил стену торгового центра
Киев • УНН
В Киеве обломок вражеского БПЛА повредил крышу и стену торгового центра в Голосеевском районе. Пожара и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Обломок вражеского дрона повредил стену торгового центра в Голосеевском районе столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В результате вражеской атаки на столицу сегодня вечером обломок БПЛА упал на крышу и также повредил стену торгового центра в Голосеевском районе столицы.
По его словам, пожара и пострадавших нет.
