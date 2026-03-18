Атака рф на Киев: обломок дрона повредил стену торгового центра

Обломок вражеского дрона повредил стену торгового центра в Голосеевском районе столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В результате вражеской атаки на столицу сегодня вечером обломок БПЛА упал на крышу и также повредил стену торгового центра в Голосеевском районе столицы. - сообщил Кличко.

По его словам, пожара и пострадавших нет.

