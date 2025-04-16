Весна 2025 года началась с аномального тепла и дефицита осадков. Климатолог Вера Балабух прогнозирует жаркое лето с усиленной пожарной опасностью и новыми температурными рекордами.
Антициклон принесет в Украину солнечную погоду.
16 апреля в Украине ожидается переменная облачность. В западных, северных и центральных областях прогнозируются небольшие дожди, температура днем 16-21°.
2024 год стал самым теплым в Европе с начала наблюдений, с рекордно высокими температурами. Штормы и наводнения привели к гибели людей и масштабным разрушениям.
В Киеве +16°C-+18°C, без осадков. На Западе +17°C -+19°C, возможен дождь. На Востоке +17°C-+19°C, малооблачно и без осадков.
В Украине ожидается теплая весенняя погода с небольшими дождями. На Пасху прогнозируют комфортные +18-22 градуса, а на западе страны до +25.
В понедельник в Украине будет комфортная весенняя погода, температура до +17°. Только на западе возможны локальные дожди, в других регионах осадков не предвидится.
Исландская компания Hvalur, занимающаяся охотой на китов, отменила сезон из-за падения цен в Японии и экономической неопределенности. Ситуацию пересмотрят в следующем году.
Венгрия и Словакия страдают от ящура, что привело к закрытию границ с соседними странами. Власти пытаются сдержать распространение болезни среди скота.
13 апреля в Украине будет теплая и сухая погода. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +18°C, в зависимости от региона, осадков не ожидается.
В ночь с 12 на 13 апреля синоптики предупреждают о заморозках в Киеве и области. Температура упадет до -5°C, в Киеве – до 0-2°C. Объявлен желтый уровень опасности.
Из-за повреждения конфайнмента на ЧАЭС приостановлены планы демонтажа нестабильных конструкций. Радиационный фон стабильный, продолжается анализ повреждений совместно с ЕБРР.
Из-за улучшения погодных условий в Николаевской области сняты ограничения на движение транспорта, которые были введены из-за снегопада. Накануне образовалась пробка на трассе М-14.
В Украине 12 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. В восточных, западных и южных областях возможны дожди, местами с мокрым снегом, температура воздуха днем от +7 до +13.
В Лондоне район новостроек Kidbrooke Village превратился в процветающую экосистему для людей и дикой природы. Благодаря сотрудничеству с экологами, застройщики создали гармоничную среду.
Нацпарк "Каменская Сечь" отмечает 6-ю годовщину. Во время оккупации россияне похитили имущество, директор прошёл плен. Убытки от действий россиян – более 107 млрд грн.
Из-за аномальных снегопадов на юге Украины затруднено движение транспорта, есть переметы и пробки. На Херсонщине около 2500 абонентов без света, а на Николаевщине спасатели помогают скорым.
В Николаевской области из-за ухудшения погоды осложнен проезд по некоторым дорогам. Особенно затруднено движение из Николаева в сторону Одессы, движение в сторону села Нечаянное заблокировано.
В эти выходные в Украине ожидается теплая погода. На Вербное воскресенье прогнозируют солнце и +10...+15 градусов, а на Пасху, предварительно, будет +14...+20.
Из-за осложнения погодных условий в Николаевской области, на трассе М-14 образовалась пробка возле села Зеленое. Движение транспорта перекрыто для всех видов транспорта.
Непогода свирепствует на юге: в Одессе ветер повалил деревья на пути, движение трамваев приостанавливали. В Николаеве и Херсоне снег и гололедица осложнили движение транспорта.
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно и холодно, ожидаются осадки в виде мокрого снега. В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с.
В Украине насчитывается до 50 площадок для содержания отходов разрушения, вызванных агрессией рф.
11 апреля в Украине ночные заморозки 0-4 градуса, днем от +1 до +11. На юге мокрый снег, штормовой ветер. С 12 апреля потепление, на Вербное воскресенье +12+17.
В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский намело до одного метра снега. Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в высокогорье.
10 апреля в Украине ожидается мокрый снег, дождь и гололедица на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +10 градусов, в зависимости от региона.
Апрельские заморозки могут негативно повлиять на урожай плодовых деревьев, особенно абрикос, по всей Украине. Больше всего пострадать могут Киевская, Харьковская и Закарпатская области.
10 апреля в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности сильный ветер, снег, гололедица и метели. Спасатели призывают водителей и пешеходов быть осторожными.
Популяция скумбрии в северо-восточной Атлантике стремительно сокращается из-за превышения квот на вылов. Эксперты призывают искать альтернативные варианты морепродуктов.
10 апреля в Украине ожидается снег, сильный ветер и кратковременные метели. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1…+10 °C, а ночью заморозки до -4°C.