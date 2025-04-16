Мокрый снег, дождь и гололедица по всей Украине: синоптики предупредили об ухудшении погоды 10 апреля

10 апреля в Украине ожидается мокрый снег, дождь и гололедица на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +10 градусов, в зависимости от региона.