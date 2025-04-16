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По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
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По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

Весна 2025 года началась с аномального тепла и дефицита осадков. Климатолог Вера Балабух прогнозирует жаркое лето с усиленной пожарной опасностью и новыми температурными рекордами.

Общество • 10:31 • 24509 просмотра

Какой будет погода в Украине на Пасху: синоптик озвучила прогноз

Антициклон принесет в Украину солнечную погоду.

Погода и окружающая среда • 09:29 • 4558 просмотра

Переменная облачность и небольшие дожди: какие регионы Украины порадует погода 16 апреля

16 апреля в Украине ожидается переменная облачность. В западных, северных и центральных областях прогнозируются небольшие дожди, температура днем 16-21°.

Общество • 16 апреля, 03:58 • 3100 просмотра

2024 год стал самым теплым в истории Европы - отчет C3S и ВМО

2024 год стал самым теплым в Европе с начала наблюдений, с рекордно высокими температурами. Штормы и наводнения привели к гибели людей и масштабным разрушениям.

Общество • 15 апреля, 20:40 • 3010 просмотра

Погода в Украине на 15 апреля: ожидается весеннее тепло и переменная облачность

В Киеве +16°C-+18°C, без осадков. На Западе +17°C -+19°C, возможен дождь. На Востоке +17°C-+19°C, малооблачно и без осадков.

Погода и окружающая среда • 15 апреля, 04:39 • 3846 просмотра
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Украинцев ожидает весенняя неделя: Пасха будет теплой

В Украине ожидается теплая весенняя погода с небольшими дождями. На Пасху прогнозируют комфортные +18-22 градуса, а на западе страны до +25.

Погода и окружающая среда • 14 апреля, 09:55 • 3963 просмотра

Ожидается теплое начало недели: прогноз погоды в Украине на 14 апреля

В понедельник в Украине будет комфортная весенняя погода, температура до +17°. Только на западе возможны локальные дожди, в других регионах осадков не предвидится.

Погода и окружающая среда • 14 апреля, 04:15 • 4263 просмотра

В Исландии отменен сезон охоты на китов из-за экономической ситуации

Исландская компания Hvalur, занимающаяся охотой на китов, отменила сезон из-за падения цен в Японии и экономической неопределенности. Ситуацию пересмотрят в следующем году.

Новости Мира • 13 апреля, 14:18 • 8291 просмотра

Вспышка ящура в Центральной Европе: страны закрывают границы для сдерживания вируса

Венгрия и Словакия страдают от ящура, что привело к закрытию границ с соседними странами. Власти пытаются сдержать распространение болезни среди скота.

Новости Мира • 13 апреля, 13:46 • 11569 просмотра

В Украине 13 апреля ожидается теплая погода без осадков

13 апреля в Украине будет теплая и сухая погода. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +18°C, в зависимости от региона, осадков не ожидается.

Погода и окружающая среда • 13 апреля, 05:05 • 4791 просмотра

Желтый уровень опасности: синоптики предупреждают о заморозках в Киеве и области

В ночь с 12 на 13 апреля синоптики предупреждают о заморозках в Киеве и области. Температура упадет до -5°C, в Киеве – до 0-2°C. Объявлен желтый уровень опасности.

Общество • 12 апреля, 13:40 • 7626 просмотра

Министр окружающей среды: из-за атаки рф на ЧАЭС демонтаж саркофага откладывается

Из-за повреждения конфайнмента на ЧАЭС приостановлены планы демонтажа нестабильных конструкций. Радиационный фон стабильный, продолжается анализ повреждений совместно с ЕБРР.

Война • 12 апреля, 10:15 • 124953 просмотра

В Николаевской области улучшилась погода: на дорогах сняли ограничения

Из-за улучшения погодных условий в Николаевской области сняты ограничения на движение транспорта, которые были введены из-за снегопада. Накануне образовалась пробка на трассе М-14.

Общество • 12 апреля, 06:41 • 10287 просмотра

Последний прохладный день: какой будет погода сегодня

В Украине 12 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. В восточных, западных и южных областях возможны дожди, местами с мокрым снегом, температура воздуха днем от +7 до +13.

Погода и окружающая среда • 12 апреля, 04:27 • 13087 просмотра

Лондон: жилой массив стал "раем для тритонов", сочетая природу и новостройки

В Лондоне район новостроек Kidbrooke Village превратился в процветающую экосистему для людей и дикой природы. Благодаря сотрудничеству с экологами, застройщики создали гармоничную среду.

УНН Lite • 11 апреля, 16:33 • 34119 просмотра

6 лет "Каменской Сечи": ущерб парку во время войны составил 107 млрд грн

Нацпарк "Каменская Сечь" отмечает 6-ю годовщину. Во время оккупации россияне похитили имущество, директор прошёл плен. Убытки от действий россиян – более 107 млрд грн.

Общество • 11 апреля, 13:26 • 7998 просмотра

Апрельские снегопады парализовали юг: пострадали Херсонская и Николаевская области

Из-за аномальных снегопадов на юге Украины затруднено движение транспорта, есть переметы и пробки. На Херсонщине около 2500 абонентов без света, а на Николаевщине спасатели помогают скорым.

Киевская область • 11 апреля, 12:59 • 9178 просмотра

"Совсем не весеннее настроение": в Николаевской области из-за снегопада осложнено движение, в том числе в сторону Одессы

В Николаевской области из-за ухудшения погоды осложнен проезд по некоторым дорогам. Особенно затруднено движение из Николаева в сторону Одессы, движение в сторону села Нечаянное заблокировано.

УНН-Одесса • 11 апреля, 10:49 • 3384 просмотра

В Украину возвращается весенняя погода: прогноз на Вербное воскресенье и Пасху

В эти выходные в Украине ожидается теплая погода. На Вербное воскресенье прогнозируют солнце и +10...+15 градусов, а на Пасху, предварительно, будет +14...+20.

Погода и окружающая среда • 11 апреля, 09:55 • 9330 просмотра

На трассе в Николаевской области образовалась пробка из-за снега

Из-за осложнения погодных условий в Николаевской области, на трассе М-14 образовалась пробка возле села Зеленое. Движение транспорта перекрыто для всех видов транспорта.

Общество • 11 апреля, 09:00 • 7984 просмотра

Юг страдает от непогоды: в Одессе повалены деревья, Николаев и Херсон засыпает снегом

Непогода свирепствует на юге: в Одессе ветер повалил деревья на пути, движение трамваев приостанавливали. В Николаеве и Херсоне снег и гололедица осложнили движение транспорта.

Общество • 11 апреля, 05:57 • 4449 просмотра

Зима посреди весны: прогноз погоды на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно и холодно, ожидаются осадки в виде мокрого снега. В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с.

Погода и окружающая среда • 11 апреля, 03:54 • 4816 просмотра
Эксклюзив

В Украине до 50 площадок для содержания отходов разрушения - председатель профильного комитета ВР

В Украине насчитывается до 50 площадок для содержания отходов разрушения, вызванных агрессией рф.

Война • 10 апреля, 13:57 • 143053 просмотра

Остатки мокрого снега и заморозки ожидаются завтра: дальше - возвращается весна

11 апреля в Украине ночные заморозки 0-4 градуса, днем от +1 до +11. На юге мокрый снег, штормовой ветер. С 12 апреля потепление, на Вербное воскресенье +12+17.

Киев • 10 апреля, 09:57 • 10445 просмотра

В высокогорье Карпат в апреле намело до метра снега

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский намело до одного метра снега. Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в высокогорье.

Общество • 10 апреля, 05:54 • 10731 просмотра

Мокрый снег, дождь и гололедица по всей Украине: синоптики предупредили об ухудшении погоды 10 апреля

10 апреля в Украине ожидается мокрый снег, дождь и гололедица на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +10 градусов, в зависимости от региона.

Погода и окружающая среда • 10 апреля, 03:29 • 12197 просмотра
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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

Апрельские заморозки могут негативно повлиять на урожай плодовых деревьев, особенно абрикос, по всей Украине. Больше всего пострадать могут Киевская, Харьковская и Закарпатская области.

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Ухудшение погоды: гололед, метели и сильный ветер в Украине 10 апреля

10 апреля в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности сильный ветер, снег, гололедица и метели. Спасатели призывают водителей и пешеходов быть осторожными.

Общество • 9 апреля, 14:45 • 18803 просмотра

Запасы скумбрии на грани: чрезмерный вылов привел к катастрофическим последствиям

Популяция скумбрии в северо-восточной Атлантике стремительно сокращается из-за превышения квот на вылов. Эксперты призывают искать альтернативные варианты морепродуктов.

Новости Мира • 9 апреля, 12:50 • 10154 просмотра

Зима не отступает: неутешительный прогноз погоды на 10 апреля

10 апреля в Украине ожидается снег, сильный ветер и кратковременные метели. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1…+10 °C, а ночью заморозки до -4°C.

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