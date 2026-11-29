В США продолжается ликвидация последствий мощных штормов, которые вызвали масштабные наводнения, повредили инфраструктуру и оставили без электроэнергии более 900 тысяч потребителей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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На восточном побережье США интенсивность осадков постепенно снижается, что позволило аварийным бригадам активизировать восстановительные работы. Непогода привела к падению деревьев, повреждению линий электропередачи и значительным перебоям в работе транспорта. От Нью-Йорка до Вирджинии спасатели проводили операции по спасению людей на воде.

По данным сервиса PowerOutage.us, количество обесточенных потребителей сократилось с более чем 900 тысяч в четверг до 230 тысяч поздно вечером в пятницу. Больше всего отключений зафиксировали в штатах Пенсильвания и Миссури.

Угроза новых подтоплений сохраняется

Несмотря на постепенное улучшение погодных условий, Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что штормовая система будет ослабевать медленно. На побережье от Нью-Джерси до Вирджинии продолжают действовать предупреждения о возможных наводнениях.

В то же время на северо-западе страны сформировалась другая штормовая система, которая принесла сильные дожди на побережье Орегона. Синоптики также прогнозируют дальнейшие снегопады в Каскадных горах и на горных перевалах в штатах Монтана и Вайоминг.

В пострадавших регионах продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру и устранять последствия непогоды.

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