Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Северном Голливуде во время празднования после церемонии «Оскар». Очевидцы сообщали о
сильной тряске и колебаниях высотных зданий, однако пострадавших нет.
Двое мужчин из Портленда погибли во время поисков доказательств существования Сасквоча в Национальном лесу. Их нашли мертвыми
после трехдневных поисков с участием 60 добровольцев.
Netflix и кинотеатры представят 5 новых фильмов разных жанров в январе 2025 года. Среди премьер - документальная лента о
бессмертии, триллер об оборотне, криминальный экшн и драма о фермере.
Шторм с ураганными ветрами и волнами до 18 метров обрушился на побережье Калифорнии. Один человек погиб, еще один пропал без
вести, а часть пирса в Санта-Крус обвалилась.
Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у северного побережья Калифорнии на глубине 10 км. Из-за угрозы цунами жителей
прибрежных районов эвакуировали вглубь страны, позднее предупреждение было отменено.
Один из сильнейших штормов за десятилетие обрушился на северо-запад США с ветром более 121 км/ч. Стихия оставила без света более
129 тысяч потребителей и вызвала масштабные разрушения.
На родео в Орегоне бык сорвался с цепи и прыгнул на трибуны, ранив нескольких человек, прежде чем его поймали.
Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить переключатели кресел пилотов на 787 Dreamliner после того, как случайное движение
кресла, вероятно, вызвало сильную тряску на рейсе авиакомпании LATAM Airlines.
После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на
получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.