Мощный шторм обрушился на центральное побережье Калифорнии: есть жертва

Мощный шторм обрушился на центральное побережье Калифорнии в США в понедельник, вызвав наводнение и сильный прибой, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ожидалось, что шторм принесет ураганные ветры и волны высотой до 18 метров, на фоне того, как он набирал силу от Калифорнии до северо-запада Тихого океана. В некоторых города в Калифорнии приказали эвакуировать прибрежные дома и гостиницы в понедельник, поскольку синоптики предупредили, что штормовые волны будут продолжать усиливаться в течение дня.

"Мы ожидаем, что то, что приближается к нам, будет более серьезным, чем то, что было сегодня утром", - сказал Фред Кили, мэр города Санта-Крус, где обрушился пирс.

В Уотсонвилле, вдоль залива Монтерей, спасатели были вызваны в государственный парк Sunset State Beach в понедельник из-за сообщения о человеке, застрявшем под обломками. Офис шерифа округа Санта-Крус считает, что его там придавила большая волна. Мужчина был объявлен мертвым в больнице. Другие подробности пока не известны, и его имя не разглашается.

По словам властей, сильный прибой также, предположительно, утащил еще одного человека в Тихий океан в понедельник на Marina State Beach, почти в 21 километре к югу от Уотсонвилла. Сильное течение и высокие волны заставили поисковые команды прекратить свои усилия примерно через два часа, поскольку условия ухудшились. Мужчина оставался пропавшим без вести в понедельник вечером.

Также, как ранее сообщалось, частично обрушился пирс, а три человека оказались в Тихом океане.

Часть пристани обвалилась в Калифорнии - три человека упали в воду

Тони Эллиот, глава Департамента парков и отдыха Санта-Крус, подсчитал, что около 45 метров конца причала упало в воду. Он был немедленно эвакуирован и останется закрытым на неопределенный срок.

Строительные инспекторы проверяли целостность остальной части пирса.

Далее по Западному побережью ожидаются опасные условия для прибоя и волны высотой до 9,1 метра от центрального побережья Орегона до юго-западного Вашингтона.

В сообщении на X офис Национальной метеорологической службы в Портленде в штате Орегон сообщил, что "вероятно, это будет один из самых сильных прибоев этой зимы".