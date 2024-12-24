Часть пристани обвалилась в Калифорнии - три человека упали в воду

Три человека упали в воду, но выжили, получив лишь "незначительные травмы", когда часть пристани Санта-Крус в Санта-Крус в американском штате Калифорния, обвалилась в понедельник и поплыла, сообщают местные власти и Национальная метеорологическая служба (NWS), пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Обрушение произошло из-за сильного волнения на океане, которое, как ожидается, принесет волны высотой до 7,9 метра к центральному побережью вместе с ураганным ветром.

Спасатели спасли двух человек из воды, а третий человек смог доплыть до безопасного места, сообщила пожарная служба Санта-Крус в Instagram. На пресс-конференции местные власти заявили, что все три человека, которые упали в воду, работали в городе: один был менеджером программы департамента парков и отдыха, а двое других были подрядчиками того же департамента.

Трое рабочих или не пострадали или получили лишь "незначительные травмы", сказал мэр Санта-Крус Фред Кили. Конец причала ранее был поврежден зимними штормами и проходил ремонт, а во время ремонта был закрыт для посещения.

Некоторые из свай причала все еще находятся в океане и остаются серьезной, серьезной опасностью, сказал мэр. Каждая свая много весит и подвергается воздействию мощных волн.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом присоединился к Национальной метеорологической службе, призвав людей в этом районе относиться к океану с осторожностью в ближайшие дни.

Отколовшаяся часть причала, включавшая общественные туалеты и закрытый ресторан Dolphin, проплыла около 0,8 км вдоль побережья и застряла на дне реки Сан-Лоренцо.

Дополнение

Обвал в понедельник произошел примерно через год после того, как пирс Seacliff State Beach чуть ниже по побережью был разрушен сильным зимним штормом и не подлежал ремонту. Более 1000 домов в районе Санта-Крус также были повреждены во время прошлогоднего шторма, а к югу от Санта-Крус, в Сан-Луис-Обиспо, пятилетний ребенок был унесен наводнением. По всей Калифорнии более 20 человек погибли в результате серии зимних штормов, обрушившихся на регион.