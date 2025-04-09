Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

В Харькове произошел взрыв, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Продолжается массированная атака на Украину, зафиксирован взлет МиГ-31К и многочисленные ракеты в воздушном пространстве.