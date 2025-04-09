Игорь Терехов

В Основянском районе Харькова произошел обстрел жилого сектора. Два человека получили ранения, повреждены дома и автомобили, на месте работают экстренные службы.
Российская армия атаковала Харьков беспилотником типа "Шахед", в результате чего в Киевском районе города возник пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
На прошлой неделе Харьков пережил 41 обстрел, как за весь март. Чаще всего враг атаковал дронами-камикадзе, 51 человек ранен, 5 погибли.
В результате ночной дроновой атаки россиян по Харькову количество погибших возросло до четырех, раненых - до 35. Всего было семь попаданий, преимущественно в Новобаварском районе.
В Харькове количество погибших в результате дроновой атаки россиян возросло до трех, 32 человека получили ранения. Всего по городу было семь попаданий, преимущественно в Новобаварском районе.
В результате российской атаки дронами по Харькову погибли два человека, трое могут быть под завалами. Загорелась крыша многоэтажки на площади 500 м. кв, автомобили и квартиры.
В результате атаки российских беспилотников на Харьков 3 апреля известно о 12 раненых. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе.
Российские дроны атаковали Харьков, вызвав значительный пожар после попадания в двухэтажный дом. Есть предварительные данные о пострадавших.
В Киевском районе Харькова вражеский БпЛА попал в жилой дом. На данный момент известно о четырех пострадавших, среди которых ребенок.
Ночью 2 апреля Харьков был атакован дронами. По уточненной информации, по городу было нанесено 15 ударов, в результате чего пострадали восемь человек, среди которых есть дети.
Ночью 2 апреля Харьков подвергся атаке дронов в Холодногорском районе. По предварительным данным, двое гражданских, включая ребенка, получили ранения.
Ночью 31 марта Харьков подвергся шести атакам российских дронов, что привело к масштабному пожару и повреждениям детского учреждения в Киевском районе.
В ночь на 31 марта в Харькове прогремели взрывы. Зафиксировано попадание в Киевском районе города, где возник пожар. Все службы работают над ликвидацией последствий.
31 марта ночью российская армия атаковала Харьков. Попадание зафиксировано на территории гражданского предприятия в Киевском районе, повреждены окна близлежащих домов.
В результате обстрела Харькова 30 марта возросло количество раненых до 35, среди них 5 детей. Повреждены жилые дома, больница и инфраструктура, есть погибшие.
Иван Выговский задекларировал 1 465 392 грн доходов за 2024 год, его зарплата составила 1 455 920 грн. У супругов есть земля, арендованный дом и значительные средства на счетах.
российские войска атаковали Харьков ударными БпЛА, в результате чего есть погибший и 10 пострадавших, среди которых 16-летние подростки. Повреждены торговый центр, жилые дома и медицинское учреждение.
Харьков под атакой вражеских "шахедов", о чем сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Андрей Садовый за 2024 год задекларировал 869 тыс. грн зарплаты, его жена Екатерина Кит-Садовая – более 13 млн грн. Жена владеет ценными бумагами и корпоративными правами.
В результате массированной атаки по Харькову повреждены жилые дома и автомобили. Премьер отреагировал на массированную атаку на Харьков и добавил, что россия продолжает террор против Украины.
Игорь Терехов задекларировал 2 001 327 грн зарплаты за год, что почти на 285 тыс. грн больше, чем в прошлом году. Также он задекларировал наличные, банковские сбережения и две квартиры.
В результате удара "Искандером" по Харькову пострадало 8 человек и поврежден объект критической инфраструктуры. Повреждено более 30 частных домов, загорелось 5 автомобилей и 10 гаражей.
В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание в результате вражеского удара. На месте работают правоохранители и спасатели, обстоятельства происшествия выясняются.
В Харькове произошел взрыв, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Продолжается массированная атака на Украину, зафиксирован взлет МиГ-31К и многочисленные ракеты в воздушном пространстве.
В Харькове беспилотник попал в многоэтажку, повредив технический этаж, крышу и лифтовую шахту. Взрывом выбиты окна, повреждены автомобили, двое людей получили сильный стресс.
Вражеский беспилотник "Шахед" попал в многоэтажку в Салтовском районе Харькова. В городе зафиксирован взрыв, детали инцидента выясняются.
В Немышлянском районе Харькова вражеский БПЛА атаковал гражданское предприятие. Повреждено здание и два троллейбуса, пострадавших нет.
За февраль оккупанты повредили 163 дома в Харькове, включая окна, крыши и балконы. Коммунальные службы уже восстановили более 80% поврежденных объектов, остальные планируют отремонтировать в ближайшее время.
россия атаковала Харьков 9 беспилотниками типа "Шахед", попав в три района города. Пострадало 7 человек, повреждены медучреждение, жилые дома и инфраструктура.
Российские войска атаковали Харьков с помощью БПЛА. По предварительным данным, силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник «Молния» над городом, информация об обломках проверяется.