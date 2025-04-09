Игорь Терехов

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26956 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 38217 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 45686 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 52977 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 65410 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55696 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55175 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118210 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81437 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225131 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84890 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18621 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15540 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14390 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16058 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85049 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118210 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225131 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402375 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394904 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10575 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14511 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15659 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18738 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74832 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Игорь Терехов

Новости по теме

Террористы обстреляли Харьков: 2 гражданских людей получили ранения

В Основянском районе Харькова произошел обстрел жилого сектора. Два человека получили ранения, повреждены дома и автомобили, на месте работают экстренные службы.

Война • 8 апреля, 20:23 • 4534 просмотра

россия атаковала Харьков "шахедом": есть прилет, вспыхнул пожар

Российская армия атаковала Харьков беспилотником типа "Шахед", в результате чего в Киевском районе города возник пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Война • 8 апреля, 18:17 • 10504 просмотра

Харьков за неделю пережил атак рф, как за весь март: 51 раненый, 5 погибших, среди них дети

На прошлой неделе Харьков пережил 41 обстрел, как за весь март. Чаще всего враг атаковал дронами-камикадзе, 51 человек ранен, 5 погибли.

Война • 7 апреля, 06:36 • 5011 просмотра

В Харькове за ночь возросло количество жертв дроновой атаки

В результате ночной дроновой атаки россиян по Харькову количество погибших возросло до четырех, раненых - до 35. Всего было семь попаданий, преимущественно в Новобаварском районе.

Война • 4 апреля, 04:18 • 8317 просмотра

Российская дроновая атака по Харькову: спасатели деблокировали фрагменты третьего тела

В Харькове количество погибших в результате дроновой атаки россиян возросло до трех, 32 человека получили ранения. Всего по городу было семь попаданий, преимущественно в Новобаварском районе.

Война • 3 апреля, 23:09 • 8174 просмотра

Удар по Харькову: количество жертв атаки дронов возросло, под завалами находятся люди

В результате российской атаки дронами по Харькову погибли два человека, трое могут быть под завалами. Загорелась крыша многоэтажки на площади 500 м. кв, автомобили и квартиры.

Война • 3 апреля, 21:37 • 8239 просмотра

Удар дронов по Харькову: в результате попадания в многоэтажку ранены по меньшей мере 12 человек

В результате атаки российских беспилотников на Харьков 3 апреля известно о 12 раненых. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе.

Война • 3 апреля, 20:23 • 5922 просмотра

Харьков под атакой вражеских беспилотников: есть попадание в жилой дом, вспыхнул пожар

Российские дроны атаковали Харьков, вызвав значительный пожар после попадания в двухэтажный дом. Есть предварительные данные о пострадавших.

Война • 3 апреля, 19:24 • 14651 просмотра

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 4

В Киевском районе Харькова вражеский БпЛА попал в жилой дом. На данный момент известно о четырех пострадавших, среди которых ребенок.

Война • 2 апреля, 14:01 • 21764 просмотра

Атака дронов на Харьков: количество раненых возросло до восьми

Ночью 2 апреля Харьков был атакован дронами. По уточненной информации, по городу было нанесено 15 ударов, в результате чего пострадали восемь человек, среди которых есть дети.

Война • 1 апреля, 23:29 • 91216 просмотра

В Харькове прозвучало 12 взрывов: есть пострадавшие, среди них ребенок

Ночью 2 апреля Харьков подвергся атаке дронов в Холодногорском районе. По предварительным данным, двое гражданских, включая ребенка, получили ранения.

Война • 1 апреля, 22:16 • 10368 просмотра

Ночной российский обстрел Харькова: шесть попаданий в Киевском районе

Ночью 31 марта Харьков подвергся шести атакам российских дронов, что привело к масштабному пожару и повреждениям детского учреждения в Киевском районе.

Война • 31 марта, 04:23 • 149293 просмотра

Харьков второй раз за ночь атаковали БпЛА: есть попадания, возник пожар

В ночь на 31 марта в Харькове прогремели взрывы. Зафиксировано попадание в Киевском районе города, где возник пожар. Все службы работают над ликвидацией последствий.

Война • 31 марта, 02:37 • 11881 просмотра

россия атаковала Харьков: есть попадания

31 марта ночью российская армия атаковала Харьков. Попадание зафиксировано на территории гражданского предприятия в Киевском районе, повреждены окна близлежащих домов.

Война • 30 марта, 23:57 • 10687 просмотра

Вражеский обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 35

В результате обстрела Харькова 30 марта возросло количество раненых до 35, среди них 5 детей. Повреждены жилые дома, больница и инфраструктура, есть погибшие.

Общество • 30 марта, 09:49 • 171916 просмотра

Глава Нацполиции Выговский задекларировал более 1,4 млн грн доходов

Иван Выговский задекларировал 1 465 392 грн доходов за 2024 год, его зарплата составила 1 455 920 грн. У супругов есть земля, арендованный дом и значительные средства на счетах.

политика • 30 марта, 06:08 • 37427 просмотра

Вражеский удар по Харькову: есть погибший и 10 пострадавших, в том числе дети

российские войска атаковали Харьков ударными БпЛА, в результате чего есть погибший и 10 пострадавших, среди которых 16-летние подростки. Повреждены торговый центр, жилые дома и медицинское учреждение.

Война • 29 марта, 20:08 • 28277 просмотра

В Харькове прогремели взрывы: город атакуют вражеские "шахеды"

Харьков под атакой вражеских "шахедов", о чем сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Война • 29 марта, 18:53 • 35190 просмотра

Более 14 миллионов грн доходов: что задекларировал городской голова Львова Андрей Садовый

Андрей Садовый за 2024 год задекларировал 869 тыс. грн зарплаты, его жена Екатерина Кит-Садовая – более 13 млн грн. Жена владеет ценными бумагами и корпоративными правами.

политика • 29 марта, 07:19 • 99161 просмотра

В Харькове возросло количество пострадавших до восьми в результате атаки рф - мэр

В результате массированной атаки по Харькову повреждены жилые дома и автомобили. Премьер отреагировал на массированную атаку на Харьков и добавил, что россия продолжает террор против Украины.

Война • 26 марта, 20:33 • 14596 просмотра

Мэр Харькова Терехов за год получил более 2 млн грн зарплаты

Игорь Терехов задекларировал 2 001 327 грн зарплаты за год, что почти на 285 тыс. грн больше, чем в прошлом году. Также он задекларировал наличные, банковские сбережения и две квартиры.

политика • 26 марта, 14:12 • 22900 просмотра

Ракетный удар рф по Харькову: повреждена критическая инфраструктура, 8 пострадавших

В результате удара "Искандером" по Харькову пострадало 8 человек и поврежден объект критической инфраструктуры. Повреждено более 30 частных домов, загорелось 5 автомобилей и 10 гаражей.

Война • 7 марта, 07:12 • 21635 просмотра

Обстрел Киевского района Харькова: есть 4 пострадавших и пожар на месте попадания

В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание в результате вражеского удара. На месте работают правоохранители и спасатели, обстоятельства происшествия выясняются.

Общество • 7 марта, 05:01 • 26095 просмотра

Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

В Харькове произошел взрыв, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Продолжается массированная атака на Украину, зафиксирован взлет МиГ-31К и многочисленные ракеты в воздушном пространстве.

Общество • 7 марта, 04:37 • 71519 просмотра

В Харькове вражеский БПЛА попал в жилой дом: двое пострадавших

В Харькове беспилотник попал в многоэтажку, повредив технический этаж, крышу и лифтовую шахту. Взрывом выбиты окна, повреждены автомобили, двое людей получили сильный стресс.

Общество • 6 марта, 04:01 • 21514 просмотра

В Харькове "Шахед" атаковал многоэтажку в Салтовском районе

Вражеский беспилотник "Шахед" попал в многоэтажку в Салтовском районе Харькова. В городе зафиксирован взрыв, детали инцидента выясняются.

Общество • 6 марта, 02:14 • 23561 просмотра

россияне атаковали Харьков: под удар дрона попало гражданское предприятие

В Немышлянском районе Харькова вражеский БПЛА атаковал гражданское предприятие. Повреждено здание и два троллейбуса, пострадавших нет.

Война • 4 марта, 21:45 • 14876 просмотра

Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове

За февраль оккупанты повредили 163 дома в Харькове, включая окна, крыши и балконы. Коммунальные службы уже восстановили более 80% поврежденных объектов, остальные планируют отремонтировать в ближайшее время.

Общество • 2 марта, 12:00 • 33480 просмотра

Пожары, разрушения, много пострадавших: в Харькове уточнили последствия массированной атаки - фото

россия атаковала Харьков 9 беспилотниками типа "Шахед", попав в три района города. Пострадало 7 человек, повреждены медучреждение, жилые дома и инфраструктура.

Война • 1 марта, 02:10 • 41965 просмотра

Харьков подвергся атаке рф: предварительно, российский беспилотник "Молния" сбили

Российские войска атаковали Харьков с помощью БПЛА. По предварительным данным, силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник «Молния» над городом, информация об обломках проверяется.

Война • 17 февраля, 12:23 • 30747 просмотра