Ночные атаки РФ на Украину: взрывы в Харькове, удары по Днепропетровской области и погибший в Ровенской области

В ночь на 29 октября российские войска атаковали ряд регионов Украины беспилотниками. Взрывы раздавались в Харькове, под ударами оказались Днепропетровская и другие области. В результате атак есть погибшие и раненые. Об этом сообщают представители областных военных администраций, местные власти и полиция, пишет УНН.

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В Днепропетровской области россияне почти 20 раз атаковали три района беспилотниками. В Днепре повреждено предприятие, ранения получил 35-летний мужчина. В Никопольском районе под ударами оказались Никопольская, Марганецкая, Червонохригорьевская и Мирская общины. Повреждены административное здание, инфраструктура и многоэтажный дом.

В Харькове ночью зафиксировали по меньшей мере три удара российских беспилотников. По словам городского головы Игоря Терехова, около 03:17 враг атаковал Холодногорский район, где возник пожар.

Позже беспилотник попал в Салтовском районе. По уточненной информации, под удар попало учебное заведение. Около 07:20 также зафиксировали атаку на Индустриальный район. Последствия уточняются.

Накануне, 28 октября, в результате российского удара по Основянскому району Харькова погиб 60-летний мужчина. Еще трое мужчин в возрасте 41, 46 и 56 лет были госпитализированы. Медицинская помощь также понадобилась 48-летней женщине.

В Запорожской области в течение суток российские войска нанесли 849 ударов по 44 населенным пунктам области. В частности, зафиксировано 20 авиаударов по ряду населенных пунктов, среди которых Камышеваха, Заречное, Веселянка, Вольнянск и другие.

В Ровненской области российский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Сарненском районе. В результате удара погиб 42-летний мужчина.

По информации полиции, повреждены транспортные средства на территории предприятия и вблизи него, а также соседние дома. Спасатели ликвидировали пожар, а взрывотехники изъяли обломки вражеского беспилотника.

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