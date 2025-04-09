Днепропетровская область

Украинцы подали 646 обращений о нарушении закона о языке с начала 2025 года - омбудсмен

За I квартал 2025 года поступило 646 обращений о нарушении языкового законодательства, больше всего - из сферы обслуживания. Больше всего жалоб поступило из Киева, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей.