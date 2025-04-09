Днепропетровская область

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28198 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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16:38 • 41218 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Важно видеть своими глазами": Сибига показал иностранным дипломатам последствия ракетного удара по Кривому Рогу

Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.

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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистической атаки с северо-восточного направления. Ночью россияне атаковали Украину 55 дронами, 32 из которых были сбиты.

Война • 9 апреля, 06:02 • 112175 просмотра

Над Украиной за ночь сбили 32 из 55 вражеских дронов, 8 - не достигли целей

В ночь на 9 апреля Россия атаковала Украину 55 дронами, 32 из которых сбиты. Под ударом оказались Харьковская и Днепропетровская области, в Днепре 15 раненых.

Война • 9 апреля, 05:49 • 3888 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дронами. В Днепре 15 раненых, повреждены дома, предприятия и авто. Также атакованы Апостолово и Никопольский район.

Общество • 9 апреля, 04:51 • 113721 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

В результате ночной атаки дронов в Днепре количество раненых возросло до 14. Среди пострадавших есть люди в возрасте от 18 до 87 лет, половина из них госпитализирована.

Война • 8 апреля, 21:04 • 12014 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

В результате ночной атаки дронов на Днепр пострадали 10 человек, шестеро из них госпитализированы. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, включая черепно-мозговые травмы.

Война • 8 апреля, 20:44 • 15870 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

В ночь на 8 апреля Днепр подвергся воздушной атаке с использованием беспилотников. Взрывы привели к пожарам, повреждены частные дома и автомобили, спасатели работают на местах.

Общество • 8 апреля, 20:09 • 15799 просмотра

Образовательная платформа "Мрія" в 2025 году масштабируется на всю страну - Зеленский

Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.

политика • 8 апреля, 16:45 • 11574 просмотра

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских ударных БпЛА в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Жителей призывают к укрытиям во время тревог.

Война • 7 апреля, 19:45 • 10129 просмотра

Ракетный удар рф по Кривому Рогу: 33 пострадавших в больницах, 18 в тяжелом состоянии

В Кривом Роге объявлен траур по 20 погибшим, среди которых 9 детей, в результате ракетного удара. В больницах остаются 33 пострадавших, в том числе 4 детей, 18 из них в тяжелом состоянии.

Война • 7 апреля, 05:35 • 5000 просмотра

Зеленская об обстрелах: Боль от городов Украины, которые оказались под ударами рф

Первая леди отреагировала на массированные обстрелы Украины 4 апреля. Она призвала мир к действиям, а не просто словам сочувствия из-за увеличения количества жертв среди мирного населения.

Война • 5 апреля, 01:42 • 7273 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

В результате ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля пострадал 61 человек, среди которых 12 детей. В больницах находятся 40 горожан, остальные под амбулаторным наблюдением.

Война • 5 апреля, 00:41 • 26842 просмотра

Пытались переправить уклонистов за границу: в Ивано-Франковской области задержали лесника с сообщником

В Ивано-Франковской области задержали работника лесничества и жителя приграничья за попытку незаконной переправки уклонистов за границу за 5 тысяч долларов. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Криминал и ЧП • 4 апреля, 22:28 • 7470 просмотра

Уже согласовали параметры поддержки: Зеленский заявил, что на поддержку 200 прифронтовых громад выделят 2 млрд гривен

Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.

Война • 4 апреля, 19:53 • 6442 просмотра

Потепление в Украине: в каких регионах уже завершился отопительный сезон

В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.

Общество • 4 апреля, 15:00 • 12423 просмотра

Правительство удвоило гранты "єРобота" для бизнеса в прифронтовых регионах

Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.

Общество • 4 апреля, 11:36 • 8098 просмотра

В Днепропетровской области взорвался автомобиль чиновника, он и жена ранены - полиция

Сегодня утром в Днепропетровской области прогремел взрыв автомобиля, местный чиновник и его жена получили ранения.

Криминал и ЧП • 4 апреля, 05:49 • 4505 просмотра

Над Украиной сбили 42 из 78 вражеских дронов, 22 - не достигли целей

Ночью 4 апреля рф атаковала Украину 78 дронами «Shahed» и имитаторами. ВСУ сбили 42 БпЛА на севере, востоке и в центре страны. Поражены Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области.

Война • 4 апреля, 05:38 • 5267 просмотра

Сегодня в Кривом Роге - День траура по погибшим от ракетного удара

В Кривом Роге 4 апреля объявлен Днем траура по четырем погибшим в результате ракетного удара. Еще 17 человек накануне были ранены.

Война • 4 апреля, 04:49 • 10116 просмотра

Враг атаковал Днепропетровщину дронами: трое раненых

Ночью 4 апреля Днепропетровщина снова подверглась массированной атаке дронов. Ранены три человека, есть повреждения в Днепре и Каменском, в частности, возгорание и повреждение админзданий.

Война • 4 апреля, 00:04 • 20791 просмотра

Днепропетровщина под атакой шахедов: в областном центре горит дом

россия атаковала Днепропетровщину шахедами. Под ударом оказались Днепр и Каменское, в областном центре возникли пожары, повреждены админздания.

Война • 3 апреля, 22:03 • 7058 просмотра

Силы обороны соблюдают условия "энергетического перемирия", рф распространяет фейки об ударах Украины - Генштаб

Генштаб ВСУ заявил, что Украина придерживается договоренностей и не наносит ударов по энергетическим объектам рф и оккупированных территорий. В то же время, россия нарушает эти договоренности, атакуя энергообъекты Украины.

Война • 3 апреля, 11:50 • 8596 просмотра

Над Украиной сбили 28 из 39 вражеских дронов

В ночь на 3 апреля россия атаковала Украину 39 дронами. ВСУ сбили 28 ударных БПЛА типа Shahed на севере и востоке страны, но пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.

Война • 3 апреля, 06:10 • 5309 просмотра

В Кривом Роге ракетный удар унес жизни 4 человек, 17 получили ранения - ОВА

В результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли 4 человека, 17 ранены. Повреждены дома, авто, АЗС и админздания. В Павлограде и Межевской громаде атаки дронов повредили здания.

Война • 3 апреля, 04:56 • 9357 просмотра

Украинцы подали 646 обращений о нарушении закона о языке с начала 2025 года - омбудсмен

За I квартал 2025 года поступило 646 обращений о нарушении языкового законодательства, больше всего - из сферы обслуживания. Больше всего жалоб поступило из Киева, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Общество • 2 апреля, 16:51 • 20629 просмотра

Выводы ВВК с 1 апреля оформляются в электронном виде - Умеров

С 1 апреля выводы ВВК будут создаваться онлайн и автоматически попадать в реестр "Оберіг". Больше не нужно будет лично относить их в ТЦК.

Общество • 2 апреля, 10:39 • 18362 просмотра

Убийство экс-заместителя мэра Каменского Плахотника: сообщено о подозрении мужчине

Жителю Днепропетровской области сообщено о подозрении в убийстве Александра Плахотника. Мотивом преступления следствие считает невозврат долга, подозреваемый следил за жертвой несколько месяцев.

Криминал и ЧП • 2 апреля, 09:00 • 13401 просмотра

"Не нужно ожидать месяц" российского "нет" на прекращение огня: Зеленский призвал к давлению на россию на фоне очередных атак рф

Ночью россия продолжила атаки дронами, особенно по Харькову, где пострадали дети. Удары повредили энергетические объекты в Сумской и Днепропетровской областях, оставив тысячи без света.

Война • 2 апреля, 08:07 • 18847 просмотра

Террористы обстреляли Днепропетровщину: ранена гражданская женщина

Вражеские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронов-камикадзе. Ранена 48-летняя женщина, поврежден дом. ПВО сбила вражеский беспилотник.

Общество • 2 апреля, 04:50 • 14160 просмотра

Оккупанты нанесли десятки ударов по Днепропетровщине: среди пострадавших 14-летний мальчик

Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области около 30 раз, ранив троих людей, среди которых 14-летний мальчик. Повреждены дома, авто и линии электропередач.

Война • 1 апреля, 16:13 • 40449 просмотра