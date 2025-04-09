Днепропетровская область

Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
9 апреля в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистической атаки с северо-восточного направления. Ночью россияне атаковали Украину 55 дронами, 32 из которых были сбиты.
В ночь на 9 апреля Россия атаковала Украину 55 дронами, 32 из которых сбиты. Под ударом оказались Харьковская и Днепропетровская области, в Днепре 15 раненых.
Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дронами. В Днепре 15 раненых, повреждены дома, предприятия и авто. Также атакованы Апостолово и Никопольский район.
В результате ночной атаки дронов в Днепре количество раненых возросло до 14. Среди пострадавших есть люди в возрасте от 18 до 87 лет, половина из них госпитализирована.
В результате ночной атаки дронов на Днепр пострадали 10 человек, шестеро из них госпитализированы. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, включая черепно-мозговые травмы.
В ночь на 8 апреля Днепр подвергся воздушной атаке с использованием беспилотников. Взрывы привели к пожарам, повреждены частные дома и автомобили, спасатели работают на местах.
Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских ударных БпЛА в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Жителей призывают к укрытиям во время тревог.
В Кривом Роге объявлен траур по 20 погибшим, среди которых 9 детей, в результате ракетного удара. В больницах остаются 33 пострадавших, в том числе 4 детей, 18 из них в тяжелом состоянии.
Первая леди отреагировала на массированные обстрелы Украины 4 апреля. Она призвала мир к действиям, а не просто словам сочувствия из-за увеличения количества жертв среди мирного населения.
В результате ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля пострадал 61 человек, среди которых 12 детей. В больницах находятся 40 горожан, остальные под амбулаторным наблюдением.
В Ивано-Франковской области задержали работника лесничества и жителя приграничья за попытку незаконной переправки уклонистов за границу за 5 тысяч долларов. Им грозит до 9 лет тюрьмы.
Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.
Сегодня утром в Днепропетровской области прогремел взрыв автомобиля, местный чиновник и его жена получили ранения.
Ночью 4 апреля рф атаковала Украину 78 дронами «Shahed» и имитаторами. ВСУ сбили 42 БпЛА на севере, востоке и в центре страны. Поражены Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области.
В Кривом Роге 4 апреля объявлен Днем траура по четырем погибшим в результате ракетного удара. Еще 17 человек накануне были ранены.
Ночью 4 апреля Днепропетровщина снова подверглась массированной атаке дронов. Ранены три человека, есть повреждения в Днепре и Каменском, в частности, возгорание и повреждение админзданий.
россия атаковала Днепропетровщину шахедами. Под ударом оказались Днепр и Каменское, в областном центре возникли пожары, повреждены админздания.
Генштаб ВСУ заявил, что Украина придерживается договоренностей и не наносит ударов по энергетическим объектам рф и оккупированных территорий. В то же время, россия нарушает эти договоренности, атакуя энергообъекты Украины.
В ночь на 3 апреля россия атаковала Украину 39 дронами. ВСУ сбили 28 ударных БПЛА типа Shahed на севере и востоке страны, но пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.
В результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли 4 человека, 17 ранены. Повреждены дома, авто, АЗС и админздания. В Павлограде и Межевской громаде атаки дронов повредили здания.
За I квартал 2025 года поступило 646 обращений о нарушении языкового законодательства, больше всего - из сферы обслуживания. Больше всего жалоб поступило из Киева, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей.
С 1 апреля выводы ВВК будут создаваться онлайн и автоматически попадать в реестр "Оберіг". Больше не нужно будет лично относить их в ТЦК.
Жителю Днепропетровской области сообщено о подозрении в убийстве Александра Плахотника. Мотивом преступления следствие считает невозврат долга, подозреваемый следил за жертвой несколько месяцев.
Ночью россия продолжила атаки дронами, особенно по Харькову, где пострадали дети. Удары повредили энергетические объекты в Сумской и Днепропетровской областях, оставив тысячи без света.
Вражеские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронов-камикадзе. Ранена 48-летняя женщина, поврежден дом. ПВО сбила вражеский беспилотник.
Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области около 30 раз, ранив троих людей, среди которых 14-летний мальчик. Повреждены дома, авто и линии электропередач.