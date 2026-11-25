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В среду, 25 ноября, российские оккупанты атаковали Одессу. Часть города осталась без света, сообщает ДТЭК, передает УНН.

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После сегодняшней атаки без света осталась часть Приморского и Пересыпского районов Одессы. Отдельные объекты критической инфраструктуры работают с перебоями. Энергетики уже работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электричество - говорится в сообщении.

Контекст

россия ночью и утром 25 ноября продолжила атаки на энергетику Украины. Утром частично без света оставались жители 5 областей. В результате вражеских обстрелов на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел 17-й с начала года и в общей сложности 28-й блэкаут.

Также в ДТЭК сообщили, что российская атака существенно повредила оборудование одной из ТЭС, и станция прекратила генерацию. В Днепропетровской области из-за ударов действуют экстренные отключения.

Напомним

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил: российская атака повредила энергетические и логистические объекты в нескольких областях Украины. В Полтавской области загорелся объект газодобычи.