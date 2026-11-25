У середу, 25 листопада, росіяни здійснили атаку на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Наразі вона припинила генерацію електроенергії, повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання. Лише за листопад це вже третя масована атака на станції компанії - йдеться в дописі.

Також у ДТЕК заявили, що учора та цієї ночі росіяни знову били по енергооб’єктах Дніпропетровщини. Через ці удари без світла залишились будинки й частина критичної інфраструктури.

За командою Укренерго в Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах застосовуються екстрені відключення. Графіки там не діють. Ситуація в області вкрай важка. Енергетики всього регіону працюють, щоб її стабілізувати. Тривалі повітряні тривоги ускладнюють ремонти - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

росія вночі і вранці 25 листопада продовжила атаки на енергетику України. На ранок частково без світла жителі у 5 областях. Внаслідок ворожих обстрілів на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й від початку року і загалом 28-й блекаут.