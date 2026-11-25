Вступ до Європейського Союзу "потрібно заслужити", а це є тривалим і складним процесом. Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє УНН.

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За його словами, шлях до членства в ЄС потребує часу та виконання необхідних умов.

Членство в Європейському Союзі потрібно заслужити. Це дуже тривалий і складний процес. Це не неможливо, але потребує часу - сказав Мадяр.

Він також зазначив, що у Євросоюзі не існує поняття "прискорений вступ", на необхідності якого раніше наголошував Київ.

"Такого просто не існує. ... Є шість кластерів, відкриття яких є технічним кроком, що дозволяє розпочати переговори щодо економіки, демократії, аграрного сектору. Чотири кластери вже відкриті, Україна та Молдова розпочали переговори. Але звідси ще дуже довгий шлях", - резюмував глава угорського уряду.

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