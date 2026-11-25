Вступ до ЄС потрібно заслужити - Мадяр на зустрічі з Зеленським
Київ • УНН
Прем’єр Угорщини Петер Мадяр назвав вступ до ЄС тривалим і складним процесом. Він заявив, що прискореного вступу не існує.
Вступ до Європейського Союзу "потрібно заслужити", а це є тривалим і складним процесом. Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє УНН.
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За його словами, шлях до членства в ЄС потребує часу та виконання необхідних умов.
Членство в Європейському Союзі потрібно заслужити. Це дуже тривалий і складний процес. Це не неможливо, але потребує часу
Він також зазначив, що у Євросоюзі не існує поняття "прискорений вступ", на необхідності якого раніше наголошував Київ.
"Такого просто не існує. ... Є шість кластерів, відкриття яких є технічним кроком, що дозволяє розпочати переговори щодо економіки, демократії, аграрного сектору. Чотири кластери вже відкриті, Україна та Молдова розпочали переговори. Але звідси ще дуже довгий шлях", - резюмував глава угорського уряду.
Нагадаємо
Прем'єр Угорщини Петер Мадяр запросив Президента України Володимира Зеленського відвідати Будапешт з візитом.
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