Вступление в Европейский Союз «нужно заслужить», а это длительный и сложный процесс. Об этом во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает УНН.

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По его словам, путь к членству в ЕС требует времени и выполнения необходимых условий.

Членство в Европейском Союзе нужно заслужить. Это очень длительный и сложный процесс. Это не невозможно, но требует времени - сказал Мадьяр.

Он также отметил, что в Евросоюзе не существует понятия «ускоренное вступление», на необходимости которого ранее настаивал Киев.

«Такого просто не существует. ... Есть шесть кластеров, открытие которых является техническим шагом, позволяющим начать переговоры об экономике, демократии, аграрном секторе. Четыре кластера уже открыты, Украина и Молдова начали переговоры. Но отсюда еще очень долгий путь», - резюмировал глава венгерского правительства.

Напомним

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