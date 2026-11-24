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Во вторник Польша обвинила москву в умышленном нарушении своего воздушного пространства, заявив, что российский разведывательный беспилотник на короткое время пересек границу. Этот инцидент, вероятно, усилит опасения по поводу того, что война в Украине может выйти за пределы ее западных границ, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель польского Министерства иностранных дел, во вторник во второй половине дня российского посла вызвали в ведомство, где ему вручили "ноту в резком тоне".

Ряд инцидентов, произошедших в последние дни, усилил опасения по поводу эскалации за пределами Украины, где в 2022 году россия начала полномасштабное вторжение.

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В понедельник москва обвинила Эстонию — страну — члена НАТО и Европейского союза — в ряде враждебных действий, которые "находятся на грани развязывания открытой войны". Это произошло после того, как Эстония объявила о закрытии сухопутной границы с россией.

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Среди других событий — заявление Варшавы о том, что в пятницу на территории Польши упали три российские ракеты Х-101. Кроме того, в субботу в Балтийском море загорелось российское грузовое судно, связанное с военными; по словам финской стороны, вероятно, это была атака со стороны Украины. В воскресенье Украина с помощью морских дронов потопила российский корвет в ливийском порту.

Российский дрон нарушил воздушное пространство Польши - Варшава предполагает, что это было преднамеренно