В Европе обвалились продажи автомобилей на бензине и дизеле — что с электромобилями
Киев • УНН
Регистрации новых автомобилей в ЕС, Великобритании и ЕАСТ выросли на 3,4% в октябре. Продажи бензиновых и дизельных автомобилей резко упали.
Рост спроса на электромобили с аккумуляторными батареями продолжал поддерживать рост европейского рынка новых автомобилей в октябре. Это компенсировало очередное резкое падение продаж автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), опубликованные 24 ноября, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Спрос на электромобили оставался сильным на основных европейских рынках благодаря стимулам для покупателей и более широкому модельному ряду.
Регистрация новых автомобилей, являющаяся показателем продаж, выросла на 3,4% в годовом исчислении — до 1,13 миллиона транспортных средств в Европейском Союзе, Великобритании и зоне Европейской ассоциации свободной торговли, сообщила ACEA.
Электромобили составляли 75,5% всех новых транспортных средств.
Регистрация автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями снизилась на 28,3% и 30,2% соответственно и теперь составляет лишь 21,8% от общего числа новых регистраций.
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Регистрация электромобилей и подключаемых гибридов выросла на 56,1% и 9,2% соответственно, тогда как регистрация гибридных автомобилей снизилась на 0,3%.
Европейские компании Volkswagen, Renault и Stellantis продолжали терять позиции: регистрация их автомобилей сократилась на 7,6%, 9,8% и 8% соответственно в годовом исчислении.
Их совокупная доля рынка упала до 47,2% с 53,2% годом ранее.
Регистрация китайских автомобилей Chery, BYD, Geely и SAIC выросла на 150,8%, 118,9%, 15,4% и 36,2% соответственно, тогда как регистрация автомобилей новых брендов Leapmotor и Xpeng выросла на 246,4% и 165,3% соответственно.
Совокупная доля рынка шести китайских автопроизводителей выросла до 14,8% с 9% годом ранее.
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