Какие электромобили выбирают украинцы: самые популярные модели
Киев • УНН
За январь–август украинцы приобрели 22,2 тысячи электромобилей, из них 18,5 тысячи — подержанные. Среди новых лидируют BYD и ZEEKR.
С января по август этого года украинский парк легковых автомобилей пополнили 22,2 тысячи электромобилей. Большинство из них были с пробегом. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает УНН.
Детали
По данным «Укравтопрома», из 22,2 тысячи электромобилей 3,7 тысячи были новыми, а еще 18,5 тысячи — подержанными.
Среди новых электромобилей украинцы чаще всего выбирали модели BYD и ZEEKR.
В пятерку самых популярных среди новых вошли:
- BYD Sea Lion 06 EV — 534 автомобиля;
- BYD Leopard 3 — 493;
- ZEEKR 001 — 311;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 271;
- ZEEKR 7X — 244.
В то же время среди подержанных электромобилей лидерами стали модели Tesla и Nissan.
В топ-5 среди электромобилей с пробегом вошли:
- TESLA Model Y — 2471 автомобиль;
- NISSAN Leaf — 2429;
- TESLA Model 3 — 2291;
- CHEVROLET Bolt — 1021;
- KIA Niro EV — 831.
Напомним
В августе украинцы приобрели почти 4,7 тыс. подержанных автомобилей из США — на 8% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными стали Tesla Model Y и Model 3.