На территории Запорожской области находится 75-90 тысяч российских оккупантов. Их количество не является постоянным из-за постоянного перемещения подразделений между участками фронта, в частности из Запорожья в Донецкую область.
За минувшие сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 380 российских оккупантов, уничтожили 45 единиц военной техники, 1 склад с боеприпасами и 5 других важных объектов противника.
российские оккупанты активизировали действия вблизи Новомихайловки, развернув новый танковый полк в направлении Новопавловки, но украинские войска удержали позиции.
За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские войска уничтожили более 300 российских оккупантов и 65 единиц военной техники, в том числе 12 танков, 17 бронемашин, 5 артиллерийских систем и 1 реактивную систему залпового огня, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.
Российские оккупационные войска в Украине увеличили темпы своих операций, но не смогли достичь конкретных оперативно-тактических целей, достигнув лишь незначительных успехов в Луганской и Донецкой областях.
Село Роботино в Запорожской области находится под эффективным огневым контролем Вооруженных сил Украины, и те немногочисленные россияне, которым удается проникнуть в центр села, рано или поздно уничтожаются.
Украина интенсифицирует строительство фортификационных сооружений и оборонительных линий на фронте, поскольку сейчас ведет оборонительную операцию, в отличие от прошлогоднего контрнаступления, когда такие усилия были менее активными.
Силы обороны Украины отбили 21 российскую атаку на Авдеевском направлении, 20 - на Новопавловском и 16 штурмов на Роботинском выступе на Ореховском направлениях, уничтожив и ранив 389 российских оккупантов, а также ликвидировав 54 единицы вражеской техники.
Генштаб продемонстрировал разветвленную систему новых инженерных укреплений, которые тянутся на сотни метров вдоль второй линии обороны на Донецком и Запорожском направлениях и состоят из десятков опорных пунктов, соединенных зигзагообразными окопами.
российская армия понесла значительные потери в попытках усилить наступление на Роботинской дуге в Запорожской области Украины: уничтожено три РСЗО, десятки единиц другой техники оккупанта. Кроме того более 400 солдат вс рф убиты и ранены.
По данным украинских военных, российские войска применили слезоточивый газ и другое химическое оружие против украинских войск более 1 000 раз.
На Таврическом направлении украинские защитники отбили 53 российские атаки, уничтожив 336 российских военнослужащих и 38 единиц военной техники.
Российские войска усиливают давление по всей линии фронта вокруг Авдеевки в Донецкой области, продолжая наступательные операции.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетил передовые позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях, где проверил работу связи и пунктов управления подразделений.
Украинские войска стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении в районе Тоненького, Орловки и Бердичев. россияне неудачно попытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино.
Согласно картам DeepState, российские войска оккупировали Степное и Северное в Донецкой области и наступают вблизи Орловки, Бердичева и Тоненького, в то время как по всему фронту произошло 79 боевых столкновений, а украинские войска отбили большинство атак в Авдеевке, Марьинке и Купянске.
Украинские операторы беспилотников из 1-й отдельной танковой Северской бригады за неделю уничтожили десять российских беспилотников на Запорожском направлении.
Ситуация на фронте остается стабильной на отдельных участках, но включает бои и вражеские обстрелы на разных направлениях: россияне совершили обстрелы вблизи Авдеевки, Первомайского и Роботино, тогда как украинцы отбили атаки в Белогоровке.
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 21 авиаудар, провел 73 штурмовые действия и совершил 732 артиллерийских обстрела. Силы обороны ликвидировали почти 500 оккупантов и около 200 российских дронов.