ЗАЗ Таврия

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29235 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На территории Запорожской области находится 75-90 тысяч российских оккупантов. Их количество не является постоянным из-за постоянного перемещения подразделений между участками фронта, в частности из Запорожья в Донецкую область.

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Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 5 важных объектов врага и 45 единиц военной техники оккупантов - Тарнавский

За минувшие сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 380 российских оккупантов, уничтожили 45 единиц военной техники, 1 склад с боеприпасами и 5 других важных объектов противника.

Война • 13 марта, 12:09 • 21501 просмотра

Оккупанты начали активнее проводить действия на направлении Новомихайловки - Лиховой

российские оккупанты активизировали действия вблизи Новомихайловки, развернув новый танковый полк в направлении Новопавловки, но украинские войска удержали позиции.

Война • 11 марта, 10:28 • 51198 просмотра

На Таврическом направлении Силы обороны поразили российский ЗРГК "Панцирь-С1" - Тарнавский

За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские войска уничтожили более 300 российских оккупантов и 65 единиц военной техники, в том числе 12 танков, 17 бронемашин, 5 артиллерийских систем и 1 реактивную систему залпового огня, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.

Война • 10 марта, 11:05 • 38288 просмотра

россияне увеличивают интенсивность боевых действий в Украине - разведка Эстонии

Российские оккупационные войска в Украине увеличили темпы своих операций, но не смогли достичь конкретных оперативно-тактических целей, достигнув лишь незначительных успехов в Луганской и Донецкой областях.

Война • 8 марта, 17:06 • 29487 просмотра

Роботино под эффективным огневым контролем ВСУ - Лиховий

Село Роботино в Запорожской области находится под эффективным огневым контролем Вооруженных сил Украины, и те немногочисленные россияне, которым удается проникнуть в центр села, рано или поздно уничтожаются.

Война • 8 марта, 16:05 • 24551 просмотра

Лыховий объяснил, почему в прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно

Украина интенсифицирует строительство фортификационных сооружений и оборонительных линий на фронте, поскольку сейчас ведет оборонительную операцию, в отличие от прошлогоднего контрнаступления, когда такие усилия были менее активными.

Война • 8 марта, 15:39 • 22948 просмотра

На Таврическом направлении обстановка остается сложной, но контролируемой, враг активизировался возле Роботино - Тарнавский

Силы обороны Украины отбили 21 российскую атаку на Авдеевском направлении, 20 - на Новопавловском и 16 штурмов на Роботинском выступе на Ореховском направлениях, уничтожив и ранив 389 российских оккупантов, а также ликвидировав 54 единицы вражеской техники.

Война • 7 марта, 11:59 • 24168 просмотра

Сооруженные на Донецком и Запорожском направлениях укрепления тянутся на значительную дистанцию - спикер ОСУВ "Таврия"

Генштаб продемонстрировал разветвленную систему новых инженерных укреплений, которые тянутся на сотни метров вдоль второй линии обороны на Донецком и Запорожском направлениях и состоят из десятков опорных пунктов, соединенных зигзагообразными окопами.

Война • 6 марта, 13:04 • 28152 просмотра

Армия рф сталкивается с потерями в попытках усилить наступление на Роботинском выступе - Лиховий

российская армия понесла значительные потери в попытках усилить наступление на Роботинской дуге в Запорожской области Украины: уничтожено три РСЗО, десятки единиц другой техники оккупанта. Кроме того более 400 солдат вс рф убиты и ранены.

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россияне более тысячи раз применили химическое оружие против Сил обороны

По данным украинских военных, российские войска применили слезоточивый газ и другое химическое оружие против украинских войск более 1 000 раз.

Война • 4 марта, 15:17 • 20816 просмотра

За сутки на Таврическом направлении отбили более полусотни атак россиян - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские защитники отбили 53 российские атаки, уничтожив 336 российских военнослужащих и 38 единиц военной техники.

Война • 2 марта, 13:18 • 26833 просмотра

россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин

Российские войска усиливают давление по всей линии фронта вокруг Авдеевки в Донецкой области, продолжая наступательные операции.

Война • 1 марта, 19:20 • 28279 просмотра

Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетил передовые позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях, где проверил работу связи и пунктов управления подразделений.

Война • 29 февраля, 16:57 • 27629 просмотра

ВСУ стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев - Тарнавский

Украинские войска стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении в районе Тоненького, Орловки и Бердичев. россияне неудачно попытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино.

Война • 27 февраля, 13:54 • 24146 просмотра

Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState

Согласно картам DeepState, российские войска оккупировали Степное и Северное в Донецкой области и наступают вблизи Орловки, Бердичева и Тоненького, в то время как по всему фронту произошло 79 боевых столкновений, а украинские войска отбили большинство атак в Авдеевке, Марьинке и Купянске.

Война • 26 февраля, 21:58 • 33613 просмотра

Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов

Украинские операторы беспилотников из 1-й отдельной танковой Северской бригады за неделю уничтожили десять российских беспилотников на Запорожском направлении.

Война • 26 февраля, 15:14 • 27551 просмотра

На нескольких участках фронта продолжаются бои и обстрелы, ВСУ держат оборону

Ситуация на фронте остается стабильной на отдельных участках, но включает бои и вражеские обстрелы на разных направлениях: россияне совершили обстрелы вблизи Авдеевки, Первомайского и Роботино, тогда как украинцы отбили атаки в Белогоровке.

Война • 18 февраля, 23:09 • 30208 просмотра

За сутки на Таврическом направлении россияне провели более 70 штурмов: Силы обороны уничтожили почти 500 оккупантов

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 21 авиаудар, провел 73 штурмовые действия и совершил 732 артиллерийских обстрела. Силы обороны ликвидировали почти 500 оккупантов и около 200 российских дронов.

Война • 6 февраля, 10:18 • 22738 просмотра