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В Одессе застрелили мужчину, есть задержанный

Киев • УНН

 • 708 просмотра

В Одессе утром 30 сентября возле Chevrolet обнаружили застреленного мужчину. Полиция задержала водителя ЗАЗ «Таврия», который пытался скрыться.

В Одессе застрелили мужчину, есть задержанный

В Одессе на улице застрелили мужчину. Полицейские работают на месте убийства, произошедшего в Киевском районе утром 30 сентября. Об этом УНН пишет со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Детали

Событие произошло сегодня, 30 сентября, утром на Люстдорфской дороге.

Патрульные полицейские во время патрулирования района на проезжей части, рядом с автомобилем Chevrolet, обнаружили тело, предположительно, водителя этого транспортного средства с огнестрельными ранениями. 

Также на месте патрульные задержали водителя автомобиля ЗАЗ "Таврия", который пытался скрыться. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции вместе с криминалистической лабораторией следственного управления полиции.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В Киеве военнослужащего, находившегося в СЗЧ, задержали за убийство товарища на детской площадке12.09.26, 09:21 • 15457 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Взрывы
Национальная полиция Украины
ЗАЗ Таврия
Одесса