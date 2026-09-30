В Одессе застрелили мужчину, есть задержанный
Киев • УНН
В Одессе утром 30 сентября возле Chevrolet обнаружили застреленного мужчину. Полиция задержала водителя ЗАЗ «Таврия», который пытался скрыться.
В Одессе на улице застрелили мужчину. Полицейские работают на месте убийства, произошедшего в Киевском районе утром 30 сентября. Об этом УНН пишет со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Детали
Событие произошло сегодня, 30 сентября, утром на Люстдорфской дороге.
Патрульные полицейские во время патрулирования района на проезжей части, рядом с автомобилем Chevrolet, обнаружили тело, предположительно, водителя этого транспортного средства с огнестрельными ранениями.
Также на месте патрульные задержали водителя автомобиля ЗАЗ "Таврия", который пытался скрыться. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции вместе с криминалистической лабораторией следственного управления полиции.
Устанавливаются все обстоятельства преступления и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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