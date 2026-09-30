В Одесі застрелили чоловіка, є затриманий
Київ • УНН
В Одесі вранці 30 вересня біля Chevrolet виявили застреленого чоловіка. Поліція затримала водія ЗАЗ Таврія, який намагався втекти.
В Одесі на вулиці застрелили чоловіка. Поліцейські працюють на місці вбивства, що сталося в Київському районі вранці 30 вересня. Про це УНН пише з посиланням на ГУНП в Одеській області.
Деталі
Подія сталася сьогодні, 30 вересня, вранці на Люстдорфській дорозі.
Патрульні поліцейські під час патрулювання району на проїжджій частині, поруч із автомобілем Chevrolet, виявили тіло, ймовірно, водія цього транспортного засобу з вогнепальними пораненнями.
Також на місці патрульні затримали водія автівки ЗАЗ Таврія, який намагався втекти. Наразі з ним проводяться невідкладні слідчі дії.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції разом з криміналістичною лабораторією слідчого управління поліції.
Встановлюються всі обставини злочину та вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У Києві військового у СЗЧ затримали за вбивство товариша на дитячому майданчику12.09.26, 09:21 • 15457 переглядiв