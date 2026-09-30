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Парламент Словаччини звільнив міністра, коаліція Фіцо під загрозою

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Словацький парламент висловив недовіру міністру Томашу Тарабі за підтримки коаліційної партії. Фіцо припускає дострокові вибори в січні.

Парламент Словаччини звільнив міністра, коаліція Фіцо під загрозою

Парламент Словаччини висловив недовіру віцепрем’єру та міністру охорони навколишнього середовища Томашу Тарабі. Це рішення може серйозно вплинути на стабільність урядової коаліції Роберта Фіцо, повідомляє УНН із посиланням на TASR.

Деталі

У свою чергу Reuters уточнює, що разом з опозицією за звільнення Тарабу голосували депутати Словацької національної партії, яка входить до урядової коаліції й раніше висунула його на посаду.

Молодша партія ліво-націоналістичної коаліції Словаччини проголосувала разом з парламентською опозицією за звільнення міністра у вівторок, що підвищило ймовірність розпаду проросійського уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо та проведення дострокових виборів

- пише видання.

Вказується, що за словацькою конституцією, після висловлення недовіри члену уряду парламентом глава держави має звільнити міністра.

Контекст

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися вже у січні через конфлікт усередині правлячої коаліції.

Фіцо назвав нинішню коаліцію найскладнішою з усіх, які йому доводилося очолювати. Чергові парламентські вибори у Словаччині мають відбутися у вересні 2027 року.

Фіцо звинуватив західних політиків у прагненні спровокувати конфлікт між НАТО та росією20.09.26, 08:43 • 8382 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Роберт Фіцо
Словаччина