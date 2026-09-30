Парламент Словаччини звільнив міністра, коаліція Фіцо під загрозою
Київ • УНН
Словацький парламент висловив недовіру міністру Томашу Тарабі за підтримки коаліційної партії. Фіцо припускає дострокові вибори в січні.
Парламент Словаччини висловив недовіру віцепрем’єру та міністру охорони навколишнього середовища Томашу Тарабі. Це рішення може серйозно вплинути на стабільність урядової коаліції Роберта Фіцо, повідомляє УНН із посиланням на TASR.
Деталі
У свою чергу Reuters уточнює, що разом з опозицією за звільнення Тарабу голосували депутати Словацької національної партії, яка входить до урядової коаліції й раніше висунула його на посаду.
Молодша партія ліво-націоналістичної коаліції Словаччини проголосувала разом з парламентською опозицією за звільнення міністра у вівторок, що підвищило ймовірність розпаду проросійського уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо та проведення дострокових виборів
Вказується, що за словацькою конституцією, після висловлення недовіри члену уряду парламентом глава держави має звільнити міністра.
Контекст
Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися вже у січні через конфлікт усередині правлячої коаліції.
Фіцо назвав нинішню коаліцію найскладнішою з усіх, які йому доводилося очолювати. Чергові парламентські вибори у Словаччині мають відбутися у вересні 2027 року.
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