У Києві зафіксовано падіння уламків на Південному мосту - соцмережі

У Києві уламки дрона впали на Південний мостовий перехід, передає УНН.

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Як повідомляють місцеві пабліки, Південний міст усіяний уламками. Стверджується, що рух мостом обмежено.

Наразі офіційної інформації від влади немає, проте мер Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО у столиці.

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У столиці через технічні роботи, спричинені ворожими атаками, можливі тимчасові обмеження в роботі сервісів оплати проїзду.