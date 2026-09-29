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У Києві зафіксовано падіння уламків на Південному мосту - соцмережі

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

У Києві уламки дрона впали на Південний міст, місцеві пабліки повідомляють про обмеження руху. Офіційного підтвердження влади наразі немає.

У Києві зафіксовано падіння уламків на Південному мосту - соцмережі

У Києві уламки дрона впали на Південний мостовий перехід, передає УНН

Деталі 

Як повідомляють місцеві пабліки, Південний міст усіяний уламками. Стверджується, що рух мостом обмежено. 

Наразі офіційної інформації від влади немає, проте мер Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО у столиці.

Нагадаємо 

У столиці через технічні роботи, спричинені ворожими атаками, можливі тимчасові обмеження в роботі сервісів оплати проїзду.

Павло Башинський

Війна в Україні
Вибухи
Південний міст (Київ)
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ