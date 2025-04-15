З початку року українці задекларували 88,2 млрд грн доходів, що на 32,7 млрд грн більше, ніж торік. Найбільше мільйонерів у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.
СБУ спільно з Нацполіцією проводять обшуки в канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП. Обшуки відбуваються у митрополита Антонія Паканича, можливі нові підозри.
З 15 по 19 квітня на Хрещатику частково обмежать рух транспорту. Ремонтні роботи проводитимуть вночі та вдень, почергово обмежуючи рух в обидва боки.
У березні 2025 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 2,7% і склала 7 413 грн. Найдорожче житло в Закарпатській області - 11 769 грн.
Голову АРМА Олену Думу звинувачують у ігноруванні рішень суду та дискредитації працівників. Її діяльність призвела до падіння антикорупційних рейтингів України.
На Рівненщині поліція розслідує вбивство собаки, яке сталось ще у 2021 році. Зловмисник вже перебуває під вартою за інші злочини, йому загрожує новий термін.
Петер Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку військових радників в Україну та виділення 40 млрд євро на озброєння. Угорщина виступає проти цих ініціатив та нового пакету санкцій проти Росії.
Декілька радників Трампа закликають його більш обережно ставитися до заяв москви про мир, стверджуючи, що путін не зацікавлений у припиненні війни. Трамп поки що підтримує ідею переговорів.
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.
У Києві відбулась IT Meets 2025, де обговорили адаптацію бізнесу до нових умов. Favbet Tech підтримує ІТ-ком'юніті та розвиток інноваційного ринку.
Громадянин Китаю Чжан Ренбо заявив, що задоволений ставленням України після потрапляння в полон. Їм організували харчування з Макдональдс, забезпечивши гарні умови утримання.
У середу, 15 квітня, відбудеться освячення та встановлення хреста на Троїцьку надбрамну церкву в Києво-Печерській лаврі. Сама церква є унікальною спорудою, що збереглася з часів Київської Русі.
СБУ за сприяння керівника ДПС Кравченка викрила корупційну схему в податковій службі Київщини. Посадовець обіцяв не заважати бізнесу за 1,6% від операцій.
Макс Назаров, підозрюваний у виправдовуванні агресії рф, сплатив заставу. Суд зменшив суму застави з 12 до 8,5 млн грн. Назаров вийшов з-під варти, здав паспорт та має обов'язки.
У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.
Через ранкові обстріли 14 квітня скасовано рейси поїздів №963 сполученням Новгород-Сіверський – Семенівка та №964 сполученням Семенівка – Терещенська.
Уряд України затвердив єдиний механізм виплати пенсій для ВПО, українців за кордоном та на ТОТ. Для отримання виплат необхідно щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня.
На світлофорах з'являться кнопки із сенсором, що видають звуковий сигнал для орієнтування пішоходів із вадами зору. Спеціальна кнопка тактильно вказує напрямок для переходу.
Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.
Замість системної роботи з прокурорами, очільниця АРМА Дума вирішила проводити лекції для курсантів. Рахункова палата вказувала на проблеми в управлінні активами.
У Києві затримали молодиків, які слухали російську музику на Подолі. Їх притягнуто до відповідальності за хуліганство та розпивання спиртних напоїв.
14 квітня - Великий понеділок, перший день Страсного тижня. Також відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, День Америки та День футбольного воротаря.
У Києві та області оголошено повітряну тривогу. Киян закликають терміново прослідувати в укриття цивільного захисту через виявлені ворожі загрози.
У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичних ракет.
14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.
Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.
У ніч на 13 квітня Київ атакували 30 ворожих дронів, 19 з них збито ППО. У Фастівському районі через атаку сталося загорання покрівлі ангару, пожежу ліквідовано.
Додатковий рейс поїзда №117/118 Київ - Вінниця - Жмеринка відправиться 21 квітня. Квитки вже у продажу онлайн та в касах вокзалів.
Водії повинні бути уважними при зміні смуги, поступатися пішоходам і транспорту. Розвороти заборонені на залізничних переїздах та інших місцях з обмеженою видимістю.
У Києві оголошено повітряну тривогу. Міська військова адміністрація закликає терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.