У Києві притягнули до відповідальності юнаків за російську музику на Подолі попри удар ворога по Сумах

У Києві затримали молодиків, які слухали російську музику на Подолі. Їх притягнуто до відповідальності за хуліганство та розпивання спиртних напоїв.