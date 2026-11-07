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Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці

Київ • УНН

 • 8298 перегляди

За даними поліції, українців серед постраждалих у Кракові немає. Кількість жертв стрілянини зросла до шести, нападник — поляк.

Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці
Фото: BARTOSZ SIEDLIK/AFP

У результаті стрілянини у Кракові громадяни України, за даними поліції, не постраждали. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС.

За інформацією поліції громадяни України (під час стрілянини у Кракові - ред.) не постраждали 

- повідомили у пресслужбі МЗС.

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Антоніна Туманова

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Польща