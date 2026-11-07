Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці

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У результаті стрілянини у Кракові громадяни України, за даними поліції, не постраждали. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС.

За інформацією поліції громадяни України (під час стрілянини у Кракові - ред.) не постраждали - повідомили у пресслужбі МЗС.

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Поліція у Польщі повідомила, що нападник, який влаштував стрілянину у Кракові, є поляком. Наразі відомо, що кількість жертв у Кракові зросла до 6.

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