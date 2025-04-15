Польща планує підписати угоду зі США на 2 мільярди доларів для матеріально-технічної підтримки систем Patriot. Це зміцнить протиповітряну оборону країни.
Міністр оборони Польщі оголосив про плани адаптації всіх цивільних аеропортів для військових потреб. В країні модернізують 15 цивільних аеропортів, включаючи розширення інфраструктури та створення військових зон.
Президент України провів зустріч з головою Європейської ради в Кракові щодо 16-го пакету санкцій проти РФ. Обговорили оборонну допомогу та розвиток виробництва зброї в Україні.
45-річний албанець вистрелив у шию 18-річному українцю в Новате-Міланезе. Постраждалого госпіталізовано, нападника затримано за замах на вбивство та незаконне зберігання зброї.
Олександра Усика та його тренера затримали в аеропорту Кракова, відмовивши в посадці на літак до Іспанії. Ситуацію вирішили за допомогою президента України, Усик прокоментував інцидент в Instagram.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про деталі звільнення Олександра Усика в аеропорту Кракова. За дорученням президента Зеленського українська сторона оперативно відреагувала на інцидент.
Олександр Усик пояснив своє затримання в аеропорту Кракова як непорозуміння. Боксер подякував українським дипломатам за підтримку та висловив повагу польським правоохоронцям.
Президент України особисто поговорив з Олександром Усиком під час його затримання в Кракові. Зеленський доручив міністрам розібратися в інциденті та повідомив, що боксера вже відпустили.
Речник МЗС заявив про негайну реакцію на відео затримання Олександра Усика в Кракові. Генконсул України виїхав до аеропорту, а міністр Сибіга звернувся до польського колеги з вимогою вирішити ситуацію.
Катерина Усик заявила, що ситуація з затриманням Олександра Усика в аеропорту Кракова не є кримінальною. Вона запевнила, що "все гаразд" і чоловік сам пояснить обставини інциденту.
Український боксер Олександр Усик затриманий в аеропорту Кракова. Про це повідомив Жан Беленюк, причини арешту та подальші дії щодо спортсмена наразі невідомі.
Олександр Федоренко виборов срібло в індивідуальній гонці каяк-кросу на ЧЄ з веслувального слалому серед молоді до 23 років у Кракові. Це перша медаль України в цій дисципліні на континентальній першості.
Троє неповнолітніх у віці 15-17 років були затримані польською поліцією за жорстокий напад на 17-річного українського хлопця в Кракові, під час якого, за повідомленнями, відрізали йому палець і завдали серйозних травм.