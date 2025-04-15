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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26133 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156142 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138973 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134672 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134657 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196368 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77578 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164657 перегляди

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Польща анонсувала контракт зі США на $2 млрд на підтримку Patriot

Польща планує підписати угоду зі США на 2 мільярди доларів для матеріально-технічної підтримки систем Patriot. Це зміцнить протиповітряну оборону країни.

Новини Світу • 31 березня, 11:56 • 18229 перегляди

Польща адаптує всі цивільні аеропорти для потреб військових

Міністр оборони Польщі оголосив про плани адаптації всіх цивільних аеропортів для військових потреб. В країні модернізують 15 цивільних аеропортів, включаючи розширення інфраструктури та створення військових зон.

Новини Світу • 26 лютого, 05:10 • 28910 перегляди

Зеленський обговорив з президентом Євроради розвиток оборонного виробництва

Президент України провів зустріч з головою Європейської ради в Кракові щодо 16-го пакету санкцій проти РФ. Обговорили оборонну допомогу та розвиток виробництва зброї в Україні.

Війна • 27 січня, 15:49 • 31802 перегляди

В Італії чоловік тяжко поранив 18-річного українця

45-річний албанець вистрелив у шию 18-річному українцю в Новате-Міланезе. Постраждалого госпіталізовано, нападника затримано за замах на вбивство та незаконне зберігання зброї.

Кримінал та НП • 7 жовтня, 18:10 • 32251 перегляди

Усика затримали в аеропорту Кракова через "непридатність до польоту" - ЗМІ

Олександра Усика та його тренера затримали в аеропорту Кракова, відмовивши в посадці на літак до Іспанії. Ситуацію вирішили за допомогою президента України, Усик прокоментував інцидент в Instagram.

Суспільство • 18 вересня, 07:01 • 11057 перегляди

Сибіга розповів деталі звільнення Олександра Усика в Кракові

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про деталі звільнення Олександра Усика в аеропорту Кракова. За дорученням президента Зеленського українська сторона оперативно відреагувала на інцидент.

Спорт • 17 вересня, 22:04 • 52274 перегляди

Олександр Усик про інцидент у Кракові: "Сталося непорозуміння"

Олександр Усик пояснив своє затримання в аеропорту Кракова як непорозуміння. Боксер подякував українським дипломатам за підтримку та висловив повагу польським правоохоронцям.

Спорт • 17 вересня, 21:41 • 33243 перегляди

"Усика відпустили і більше його ніхто не затримує", — Зеленський

Президент України особисто поговорив з Олександром Усиком під час його затримання в Кракові. Зеленський доручив міністрам розібратися в інциденті та повідомив, що боксера вже відпустили.

Спорт • 17 вересня, 21:07 • 68162 перегляди

МЗС України відреагувало на затримання Усика в аеропорту Кракова

Речник МЗС заявив про негайну реакцію на відео затримання Олександра Усика в Кракові. Генконсул України виїхав до аеропорту, а міністр Сибіга звернувся до польського колеги з вимогою вирішити ситуацію.

Спорт • 17 вересня, 20:55 • 67886 перегляди

Дружина Усика прокоментувала затримання боксера в Кракові

Катерина Усик заявила, що ситуація з затриманням Олександра Усика в аеропорту Кракова не є кримінальною. Вона запевнила, що "все гаразд" і чоловік сам пояснить обставини інциденту.

Спорт • 17 вересня, 20:47 • 23688 перегляди

Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова

Український боксер Олександр Усик затриманий в аеропорту Кракова. Про це повідомив Жан Беленюк, причини арешту та подальші дії щодо спортсмена наразі невідомі.

Спорт • 17 вересня, 20:06 • 59135 перегляди

Українець здобув історичне "срібло" на чемпіонаті Європи з веслувального слалому

Олександр Федоренко виборов срібло в індивідуальній гонці каяк-кросу на ЧЄ з веслувального слалому серед молоді до 23 років у Кракові. Це перша медаль України в цій дисципліні на континентальній першості.

Спорт • 17 серпня, 10:50 • 18921 перегляди

"Відрізали палець, пробили голову": у Польщі стався жорстокий напад на українського підлітка

Троє неповнолітніх у віці 15-17 років були затримані польською поліцією за жорстокий напад на 17-річного українського хлопця в Кракові, під час якого, за повідомленнями, відрізали йому палець і завдали серйозних травм.

Кримінал та НП • 16 липня, 09:29 • 25702 перегляди