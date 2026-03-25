Wizz Air оголосила про підготовку до повернення в Україну, шукають пілотів
Київ • УНН
Лоукостер Wizz Air готується до відновлення діяльності в Україні та анонсувала майбутні можливості для пілотів. Компанія проведе інформаційні сесії у європейських містах.
Авіаційна компанія Wizz Air розмістила оголошення про підготовку до повернення в Україну, а також про "майбутні можливості для пілотів в Україні", додавши запрошення на віртуальну інформаційну сесію, передає УНН.
Деталі
Як зазначається у запрошенні на віртуальну інформаційну сесію, компанія "готується до повернення до діяльності в Україні". Вказується, що під час заходу планується обговорити останні зміни в процесі набору персоналу на відбіркові заходи Wizz Air Malta, а також обговорити заробітну плату, структуру списків співробітників та поточні бонуси за утримання персоналу.
Заходи планується провести:
Берлін – 16 квітня;
Прага – 17 квітня;
Краків – 22 квітня;
Варшава – 23 квітня.
Нагадаємо
Міністерство розвитку громад та територій України утворило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування аеропортів України.