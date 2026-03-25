Wizz Air оголосила про підготовку до повернення в Україну, шукають пілотів

Київ • УНН

 • 1848 перегляди

Лоукостер Wizz Air готується до відновлення діяльності в Україні та анонсувала майбутні можливості для пілотів. Компанія проведе інформаційні сесії у європейських містах.

Авіаційна компанія Wizz Air розмістила оголошення про підготовку до повернення в Україну,  а також про "майбутні можливості для пілотів в Україні", додавши запрошення на віртуальну інформаційну сесію, передає УНН.

Деталі 

Як зазначається у запрошенні на віртуальну інформаційну сесію, компанія "готується до повернення до діяльності в Україні". Вказується, що під час заходу планується обговорити останні зміни в процесі набору персоналу на відбіркові заходи Wizz Air Malta, а також обговорити заробітну плату, структуру списків співробітників та поточні бонуси за утримання персоналу.

Заходи планується провести: 

Берлін – 16 квітня;

Прага – 17 квітня;

Краків – 22 квітня;

Варшава – 23 квітня.

Нагадаємо 

Міністерство розвитку громад та територій України утворило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування аеропортів України.

