Воєнний стан

$41.760.01
48.530.29
ukenru
21:15 • 25625 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 29028 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 23912 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27732 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32579 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44379 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35542 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44455 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77418 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23528 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІPhoto16 жовтня, 17:40 • 11464 перегляди
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32 • 10346 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 16 жовтня, 19:03 • 14524 перегляди
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф16 жовтня, 19:58 • 5696 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті23:02 • 10249 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 44379 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77418 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 47487 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 69037 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 80672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 39207 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 87412 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 64712 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 66450 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 71164 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136
Теги
Інше

Воєнний стан

Особливий стан у країні під час прямої загрози безпеці
Воєнний стан — це особливий стан, порядок управління, що запроваджується на всій території держави чи в окремих її місцевостях у разі оголошення війни, збройної агресії або загрози війни, нападу.
Новини по темi
Кривий Ріг під масованою атакою дронів: понад 10 вибухів та пожежі

Вночі 17 жовтня Кривий Ріг зазнав масованої атаки ворожих БпЛА, зафіксовано понад 10 вибухів. У місті виникли пожежі, працює ППО.

Війна в Україні • 21:34 • 1772 перегляди
У Боснії відпустили з-під варти найманця, який воював проти України та втратив ногу

Даріо Рістіча, громадянина Боснії та Герцеговини, підозрюваного у бойових діях на боці росії в Україні, звільнили з-під варти 15 жовтня. Він втратив ногу на полі бою та був заарештований 19 вересня в аеропорту Сараєво.

Кримінал та НП • 16 жовтня, 19:47 • 1298 перегляди
Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7: говорили про заморожені активи рфPhoto

Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.

Економіка • 16 жовтня, 18:54 • 2218 перегляди
Шмигаль у Люксембурзі домовився про новий пакет зброї та використання заморожених активів рфVideo

Прем'єр України Шмигаль відвідав Люксембург, де провів переговори щодо військової допомоги, фінансової підтримки та посилення санкцій проти Росії. Домовлено про новий пакет військової допомоги, що включає тактичні машини, безпілотники та прилади нічного бачення.

Політика • 16 жовтня, 18:03 • 2432 перегляди
Неприпустимо висока цифра: кількість жертв серед цивільних у 2025 році зросла на понад 30%

Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зросла на 31% за дев'ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. У вересні 2025 року загинуло 214 цивільних, 916 отримали поранення, причому 69% жертв припало на прифронтові райони.

Суспільство • 16 жовтня, 17:00 • 3156 перегляди
Поточних санкцій замало, щоб зламати хребет російській економіці, Трамп готовий до дій: конгресмен на зустрічі із українською делегацією

Українська делегація зустрілася з конгресменом США Френчем Хіллом, який заявив, що поточних санкцій недостатньо для руйнування російської економіки. Він підтримав ідею позики Україні для закупівлі зброї із залученням заморожених російських активів.

Економіка • 16 жовтня, 16:39 • 2394 перегляди
Легалізація понад 9 млн гривень: нардепу Шевченко повідомлено про нову підозру

Народному депутату Євгену Шевченку повідомлено про нову підозру в легалізації злочинних коштів, раніше йому інкримінували держзраду. Він отримав понад 9 млн гривень за обіцянку допомогти з дозволом на перевезення добрив, але гроші залишив собі.

Політика • 16 жовтня, 16:24 • 2182 перегляди
США готують більше "вогневої міці" для України – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що Америка змінює підхід до війни рф з Україною та посилює військову допомогу.

Війна в Україні • 16 жовтня, 16:16 • 2342 перегляди
Російський дрон атакував авто "Укрпошти" біля лінії фронту: поранено водія

Російський безпілотник завдав удару по пересувному відділенню "Укрпошти" поблизу села Широка Балка, поранивши водія Олександра. Його швидко евакуювали до лікарні, життю чоловіка нічого не загрожує.

Війна в Україні • 16 жовтня, 15:50 • 1398 перегляди
Інвестори звернулися до Порошенка через неетичну поведінку компанії Інвестиційний капітал УкраїнаPhoto

Група українських інвесторів звернулася до Петра Порошенка з проханням вплинути на ICU, яка блокує реструктуризацію облігацій E. M.I.S. Finance B.V. Інвестори стверджують, що дії ICU шкодять інтересам понад сотні українських родин.

Економіка • 16 жовтня, 15:43 • 3018 перегляди
Третя штурмова показала, як розвідка відбила наступ ДРГ під Новоселівкою і зірвала плани ворогаVideo

Третя штурмова бригада показала відео боїв на Харківщині, розвідники ліквідували російську ДРГ під Новоселівкою. Вони запобігли створенню плацдарму для наступу на Оскіл та перерізанню траси Ізюм–Слов’янськ.

Війна в Україні • 16 жовтня, 15:18 • 2376 перегляди
Ексклюзив
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки

Україна моніторить ситуацію щодо загрози з боку Білорусі, не фіксуючи значного збільшення військ, що підтвердив нардеп Єгор Чернєв. Використання білоруської території для повітряних ударів можливе, але не є новою загрозою для півночі України.

Політика • 16 жовтня, 15:13 • 32584 перегляди
Свириденко провела зустрічі з міжнародними фінансовими інституціями у Вашингтоні: про що домовилисьPhoto

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками Світового Банку, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР у Вашингтоні. Обговорювалися механізм репараційної позики, стан української енергетики та підтримка України.

Економіка • 16 жовтня, 14:34 • 2622 перегляди
Українське суспільство має готуватися до того, що мирне життя на найближчі роки навряд чи буде - Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що українське суспільство повинно готуватися до постійної загрози в найближчі роки. Він зазначив, що це не означає постійних бойових дій, але готовність до відсічі має бути завжди.

Війна в Україні • 16 жовтня, 14:18 • 16649 перегляди
Трамп перед зустріччю зі Зеленським проведе розмову з путіним про війну в Україні - ЗМІ

Дональд Трамп проведе телефонну розмову з путіним для обговорення ситуації в Україні. Розмова відбудеться напередодні зустрічі Трампа із Зеленським у Білому домі, де обговорять мирні переговори та можливе постачання ракет "Томагавк".

Політика • 16 жовтня, 14:16 • 2732 перегляди
Сергія Лисака представили в Одесі у якості голови міської військової адміністрації

Сергія Лисака, ексголову Дніпропетровської ОДА, представили на посаді керівника новоствореної Одеської міської військової адміністрації. Кабмін спрямує 100 млн гривень на безпеку та підготовку критичної інфраструктури Одеси до холодів.

Суспільство • 16 жовтня, 14:09 • 2068 перегляди
Ворог 61 раз атакував позиції Сил оборони: активні бої на Покровському та Олександрівському напрямках

На фронті зафіксовано 61 атаку ворога, з них 18 на Покровському та 13 на Олександрівському напрямках. Українські захисники відбивають штурми, бої тривають на кількох ділянках.

Війна в Україні • 16 жовтня, 14:04 • 2712 перегляди
Удари по НПЗ дали більший вплив на рф, ніж санкції партнерів - Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що удари України по російських НПЗ завдали більшої шкоди прибуткам РФ, ніж економічні санкції. Він наголосив, що санкційні обмеження є недостатніми для зміни світогляду Росії.

Війна в Україні • 16 жовтня, 13:57 • 3100 перегляди
Комбінований удар рф по Полтавщині у ніч на 16 жовтня: рятувальники ліквідували пожежіPhoto

У Полтавській області рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського комбінованого удару в ніч на 16 жовтня. Цілями ворога стали енергетична інфраструктура та об'єкти нафтогазової промисловості.

Війна в Україні • 16 жовтня, 13:49 • 2592 перегляди
Є людина – є проблема: Буданов про те, чому не жалкує через обмін Медведчука

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що не шкодує про обмін Віктора Медведчука на українських захисників у 2022 році. Він наголосив, що на Медведчука обміняли героїв сучасності, а сам Медведчук для України не є цінним.

Війна в Україні • 16 жовтня, 13:34 • 2818 перегляди
росіяни заявили про "іноземний слід" в операції "Павутина": в СБУ відповілиPhoto

Служба безпеки України заявила, що операція "Павутина", в якій було знищено 41 літак військової стратегічної авіації рф, проведена виключно її силами. СБУ спростовує заяви фсб про "іноземний слід", називаючи їх спробою виправдати провал.

Війна в Україні • 16 жовтня, 12:59 • 4474 перегляди
Північнокорейські оператори БпЛА корегують удари російських загарбників на Сумщині - ГенштабVideo

Генштаб повідомив, що північнокорейські підрозділи залучені до підтримки операцій рф у Сумській області. Оператори БпЛА коригують вогонь РСЗВ по позиціях ЗСУ.

Війна в Україні • 16 жовтня, 12:49 • 2250 перегляди
Це відкриття дверей до прихованої часткової мобілізації: Буданов про наміри російського уряду

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що зміни до закону РФ "Про оборону" є "відкриттям дверей до прихованої часткової мобілізації". Це пов'язано з непомірними втратами та необхідністю їх компенсації.

Війна в Україні • 16 жовтня, 12:41 • 3078 перегляди
Понад 50% українських підприємств планують підвищення зарплат: деталі опитування у дослідженні очікувань бізнесуPhoto

Більше половини українських підприємств планують підвищити зарплати протягом наступних 12 місяців, при цьому найвищі очікування у сільського господарства та великих компаній. Водночас, 80% бізнесу вказує на війну як головний обмежуючий фактор для ведення справ та виробництва.

Економіка • 16 жовтня, 12:06 • 1710 перегляди
У Нафтогазі працюють над збільшенням фінансового ресурсу для імпорту газу: як саме

Нафтогаз активно працює над збільшенням імпорту газу та залученням додаткового фінансування для успішного проходження опалювального сезону. Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко веде переговори у Вашингтоні, а ЄБРР вже погодився надати додаткове фінансування.

Економіка • 16 жовтня, 12:00 • 1698 перегляди
Армія рф атакувала Харків бойовим дроном: попередньо - ударили по багатоповерхівці

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар ворожим бойовим дроном по Київському району. Попередньо, ціллю стала багатоповерхівка.

Війна в Україні • 16 жовтня, 11:41 • 2322 перегляди
По всій Україні нові викриття "ухилянтських схем": 20 організаторів затримано, серед них - лікарі та чиновники

Правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації, затримавши 20 організаторів, які за 3-14 тис. доларів США пропонували фіктивні довідки, оформлення на навчання чи роботу, а також маршрути втечі за кордон. Серед затриманих – лікарка-рентгенолог, працівники транспортної компанії, спеціаліст земельного відділу міськради.

Кримінал та НП • 16 жовтня, 11:22 • 10699 перегляди
Правоохоронці викрили численні корупційні схеми під час мобілізації: деталі

Затримано та повідомлено про підозру низці осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.

Суспільство • 16 жовтня, 10:25 • 2952 перегляди
Україна за підсумками "Рамштайн" отримала від союзників зобов'язань на понад мільярд доларів: які країни і скільки

На засіданні Контактної групи з питань оборони України досягнуто домовленостей про нові внески на загальну суму щонайменше $422 млн в ініціативу PURL. Також задекларовано $715 млн на закупівлю з української індустрії та додаткову військову допомогу від союзників.

Політика • 16 жовтня, 09:58 • 2874 перегляди
В "Нафтогазі" закликали українців змінити побутові звички через труднощі опалювального сезону

Заступниця голови наглядової ради НАК "Нафтогаз" Наталія Бойко заявила, що рівень споживання газу в Україні щодня зростає, закликаючи українців переглянути свої побутові звички. Вона наголосила, що опалювальний сезон буде складним, а споживання газу зросло на 20% з початку тижня.

Суспільство • 16 жовтня, 09:38 • 13046 перегляди