Воєнний стан

Вночі 17 жовтня Кривий Ріг зазнав масованої атаки ворожих БпЛА, зафіксовано понад 10 вибухів. У місті виникли пожежі, працює ППО.
Даріо Рістіча, громадянина Боснії та Герцеговини, підозрюваного у бойових діях на боці росії в Україні, звільнили з-під варти 15 жовтня. Він втратив ногу на полі бою та був заарештований 19 вересня в аеропорту Сараєво.
Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.
Прем'єр України Шмигаль відвідав Люксембург, де провів переговори щодо військової допомоги, фінансової підтримки та посилення санкцій проти Росії. Домовлено про новий пакет військової допомоги, що включає тактичні машини, безпілотники та прилади нічного бачення.
Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зросла на 31% за дев'ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. У вересні 2025 року загинуло 214 цивільних, 916 отримали поранення, причому 69% жертв припало на прифронтові райони.
Українська делегація зустрілася з конгресменом США Френчем Хіллом, який заявив, що поточних санкцій недостатньо для руйнування російської економіки. Він підтримав ідею позики Україні для закупівлі зброї із залученням заморожених російських активів.
Народному депутату Євгену Шевченку повідомлено про нову підозру в легалізації злочинних коштів, раніше йому інкримінували держзраду. Він отримав понад 9 млн гривень за обіцянку допомогти з дозволом на перевезення добрив, але гроші залишив собі.
Михайло Подоляк заявив, що Америка змінює підхід до війни рф з Україною та посилює військову допомогу.
Російський безпілотник завдав удару по пересувному відділенню "Укрпошти" поблизу села Широка Балка, поранивши водія Олександра. Його швидко евакуювали до лікарні, життю чоловіка нічого не загрожує.
Група українських інвесторів звернулася до Петра Порошенка з проханням вплинути на ICU, яка блокує реструктуризацію облігацій E. M.I.S. Finance B.V. Інвестори стверджують, що дії ICU шкодять інтересам понад сотні українських родин.
Третя штурмова бригада показала відео боїв на Харківщині, розвідники ліквідували російську ДРГ під Новоселівкою. Вони запобігли створенню плацдарму для наступу на Оскіл та перерізанню траси Ізюм–Слов’янськ.
Україна моніторить ситуацію щодо загрози з боку Білорусі, не фіксуючи значного збільшення військ, що підтвердив нардеп Єгор Чернєв. Використання білоруської території для повітряних ударів можливе, але не є новою загрозою для півночі України.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками Світового Банку, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР у Вашингтоні. Обговорювалися механізм репараційної позики, стан української енергетики та підтримка України.
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що українське суспільство повинно готуватися до постійної загрози в найближчі роки. Він зазначив, що це не означає постійних бойових дій, але готовність до відсічі має бути завжди.
Дональд Трамп проведе телефонну розмову з путіним для обговорення ситуації в Україні. Розмова відбудеться напередодні зустрічі Трампа із Зеленським у Білому домі, де обговорять мирні переговори та можливе постачання ракет "Томагавк".
Сергія Лисака, ексголову Дніпропетровської ОДА, представили на посаді керівника новоствореної Одеської міської військової адміністрації. Кабмін спрямує 100 млн гривень на безпеку та підготовку критичної інфраструктури Одеси до холодів.
На фронті зафіксовано 61 атаку ворога, з них 18 на Покровському та 13 на Олександрівському напрямках. Українські захисники відбивають штурми, бої тривають на кількох ділянках.
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що удари України по російських НПЗ завдали більшої шкоди прибуткам РФ, ніж економічні санкції. Він наголосив, що санкційні обмеження є недостатніми для зміни світогляду Росії.
У Полтавській області рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського комбінованого удару в ніч на 16 жовтня. Цілями ворога стали енергетична інфраструктура та об'єкти нафтогазової промисловості.
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що не шкодує про обмін Віктора Медведчука на українських захисників у 2022 році. Він наголосив, що на Медведчука обміняли героїв сучасності, а сам Медведчук для України не є цінним.
Служба безпеки України заявила, що операція "Павутина", в якій було знищено 41 літак військової стратегічної авіації рф, проведена виключно її силами. СБУ спростовує заяви фсб про "іноземний слід", називаючи їх спробою виправдати провал.
Генштаб повідомив, що північнокорейські підрозділи залучені до підтримки операцій рф у Сумській області. Оператори БпЛА коригують вогонь РСЗВ по позиціях ЗСУ.
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що зміни до закону РФ "Про оборону" є "відкриттям дверей до прихованої часткової мобілізації". Це пов'язано з непомірними втратами та необхідністю їх компенсації.
Більше половини українських підприємств планують підвищити зарплати протягом наступних 12 місяців, при цьому найвищі очікування у сільського господарства та великих компаній. Водночас, 80% бізнесу вказує на війну як головний обмежуючий фактор для ведення справ та виробництва.
Нафтогаз активно працює над збільшенням імпорту газу та залученням додаткового фінансування для успішного проходження опалювального сезону. Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко веде переговори у Вашингтоні, а ЄБРР вже погодився надати додаткове фінансування.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар ворожим бойовим дроном по Київському району. Попередньо, ціллю стала багатоповерхівка.
Правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації, затримавши 20 організаторів, які за 3-14 тис. доларів США пропонували фіктивні довідки, оформлення на навчання чи роботу, а також маршрути втечі за кордон. Серед затриманих – лікарка-рентгенолог, працівники транспортної компанії, спеціаліст земельного відділу міськради.
Затримано та повідомлено про підозру низці осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.
На засіданні Контактної групи з питань оборони України досягнуто домовленостей про нові внески на загальну суму щонайменше $422 млн в ініціативу PURL. Також задекларовано $715 млн на закупівлю з української індустрії та додаткову військову допомогу від союзників.
Заступниця голови наглядової ради НАК "Нафтогаз" Наталія Бойко заявила, що рівень споживання газу в Україні щодня зростає, закликаючи українців переглянути свої побутові звички. Вона наголосила, що опалювальний сезон буде складним, а споживання газу зросло на 20% з початку тижня.