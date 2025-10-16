Воєнний стан

Українське суспільство має готуватися до того, що мирне життя на найближчі роки навряд чи буде - Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що українське суспільство повинно готуватися до постійної загрози в найближчі роки. Він зазначив, що це не означає постійних бойових дій, але готовність до відсічі має бути завжди.