росіяни імітують наступ на півночі України з метою тиснути на Захід - ISW
Київ • УНН
Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ці "атаки" є провокаційними і супроводжуються гучними заявами з боку російських офіційних осіб і пропагандистів.
росіяни імітують "новий наступ" у прикордонних регіонах України, зокрема у Сумській і Харківській областях. Це робиться з метою здійснити тиск на країни Заходу, створити враження падіння української лінії оборони і покращити позиції рф на можливих переговорах з Заходом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Деталі
За даними аналітиків ISW, кремль може навмисно проводити імітацію нових атак у прикордонних регіонах України. Водночас в ISW наголошують, що росія не створила умов для повноцінного наступу на північні кордони України, але може найближчим часом продовжити обмежені атаки.
Ці "атаки" є провокаційними і супроводжуються гучними заявами з боку російських офіційних осіб і пропагандистів, повідомили в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН раніше, близько 100 російських окупантів зайшли на територію села Грабовське на Сумщині. До того ворожі війська викрали з того ж населеного пункту 50 мирних жителів і вивезли їх на територію рф.
Також УНН повідомляв, що Сили оборони України вийшли з Сіверська на Донеччині.