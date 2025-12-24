росіяни імітують наступ на півночі України з метою тиснути на Захід - ISW

$42.100.05
49.640.15
ukenru
23 грудня, 15:52 • 18404 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 35945 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 45883 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 54375 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 36717 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 42622 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21249 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18808 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24313 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39733 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.3м/с
68%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим23 грудня, 23:00 • 8944 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 15588 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 11068 перегляди
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 4786 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 11761 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 45883 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 30108 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 54375 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 42623 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 99023 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Лев XIV
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Китай
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 2188 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 27474 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 25595 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 28969 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 30952 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Фільм

росіяни імітують наступ на півночі України з метою тиснути на Захід - ISW

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ці "атаки" є провокаційними і супроводжуються гучними заявами з боку російських офіційних осіб і пропагандистів.

росіяни імітують наступ на півночі України з метою тиснути на Захід - ISW

росіяни імітують "новий наступ" у прикордонних регіонах України, зокрема у Сумській і Харківській областях. Це робиться з метою здійснити тиск на країни Заходу, створити враження падіння української лінії оборони і покращити позиції рф на можливих переговорах з Заходом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Деталі

За даними аналітиків ISW, кремль може навмисно проводити імітацію нових атак у прикордонних регіонах України. Водночас в ISW наголошують, що росія не створила умов для повноцінного наступу на північні кордони України, але може найближчим часом продовжити обмежені атаки.

Ці "атаки" є провокаційними і супроводжуються гучними заявами з боку російських офіційних осіб і пропагандистів, повідомили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН раніше, близько 100 російських окупантів зайшли на територію села Грабовське на Сумщині. До того ворожі війська викрали з того ж населеного пункту 50 мирних жителів і вивезли їх на територію рф.

Також УНН повідомляв, що Сили оборони України вийшли з Сіверська на Донеччині.

Євген Устименко

Війна в Україні
Село
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Інститут вивчення війни
Україна