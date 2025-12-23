Близько ста росіян увійшло до села, тривають бої: Трегубов про ситуацію у Грабовському на Сумщині
Київ • УНН
Близько 100 російських військових зайшли в село Грабовське на Сумщині, намагаючись просунутися до Рясного. Наразі в населеному пункті тривають бої, українські військові вибивають окупантів.
Близько 100 російських військових зайшли на територію села Грабовське на Сумщині та намагалися просунутися у бік Рясного. Станом на зараз у населеному пункті тривають бої. Про це в ефірі "Суспільне.Студія" розповів начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає УНН.
Відбулася раптова атака. Десь до сотні росіян увійшли до населеного пункту і намагалися ним оволодіти та піти далі у бік населеного пункту Рясне. Станом на зараз вони закріплюються у південній частині. Їх звідти вибивають, тобто безпосередньо у населеному пункті йде бій
Він додав, що населені пункти, які розташовані безпосередньо на кордоні з росією і з яких можна пішки потрапити на територію рф, можливо убезпечити лише у разі створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб російської території.
Нагадаємо
На Сумщині в селищі Грабовське тривають бойові дії. Українські військові вибивають окупантів на російську територію, тоді як у сусідньому селищі Рясне росіян немає. Російські військові примусово вивезли 50 українців з Сумщини, Уповноважений з прав людини вимагає інформацію про їхнє місцеперебування.
Армія рф в селі Грабовське на Сумщині разом із цивільними взяла в полон і 13 українських військових.