Близько ста росіян увійшло до села, тривають бої: Трегубов про ситуацію у Грабовському на Сумщині

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 4530 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 4752 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 9374 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 6718 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 11758 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 19405 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 35690 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 51702 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 79060 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44517 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
79%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto23 грудня, 02:50 • 29438 перегляди
НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену дипломатам: що на ній зображеноPhoto23 грудня, 03:23 • 7820 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News23 грудня, 04:02 • 29686 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 30478 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 15298 перегляди
Публікації
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 4550 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 9402 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 79065 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 58830 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 87262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Державний кордон України
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 4338 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 7458 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 20943 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 23351 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 45755 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
Фільм

Близько ста росіян увійшло до села, тривають бої: Трегубов про ситуацію у Грабовському на Сумщині

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Близько 100 російських військових зайшли в село Грабовське на Сумщині, намагаючись просунутися до Рясного. Наразі в населеному пункті тривають бої, українські військові вибивають окупантів.

Близько ста росіян увійшло до села, тривають бої: Трегубов про ситуацію у Грабовському на Сумщині

Близько 100 російських військових зайшли на територію села Грабовське на Сумщині та намагалися просунутися у бік Рясного. Станом на зараз у населеному пункті тривають бої. Про це в ефірі "Суспільне.Студія" розповів начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає УНН.

Відбулася раптова атака. Десь до сотні росіян увійшли до населеного пункту і намагалися ним оволодіти та піти далі у бік населеного пункту Рясне. Станом на зараз вони закріплюються у південній частині. Їх звідти вибивають, тобто безпосередньо у населеному пункті йде бій 

- сказав Трегубов.

Він додав, що населені пункти, які розташовані безпосередньо на кордоні з росією і з яких можна пішки потрапити на територію рф, можливо убезпечити лише у разі створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб російської території.

Нагадаємо

На Сумщині в селищі Грабовське тривають бойові дії. Українські військові вибивають окупантів на російську територію, тоді як у сусідньому селищі Рясне росіян немає. Російські військові примусово вивезли 50 українців з Сумщини, Уповноважений з прав людини вимагає інформацію про їхнє місцеперебування.

Армія рф в селі Грабовське на Сумщині разом із цивільними взяла в полон і 13 українських військових.

Павло Башинський

Війна в Україні
Село
Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область