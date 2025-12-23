Около ста россиян вошли в село, продолжаются бои: Трегубов о ситуации в Грабовском на Сумщине
Киев • УНН
Около 100 российских военных зашли в село Грабовское на Сумщине, пытаясь продвинуться к Рясному. Сейчас в населенном пункте продолжаются бои, украинские военные выбивают оккупантов.
Около 100 российских военных зашли на территорию села Грабовское Сумской области и пытались продвинуться в сторону Рясного. По состоянию на сейчас в населенном пункте продолжаются бои. Об этом в эфире "Суспільне.Студия" рассказал начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает УНН.
Произошла внезапная атака. Где-то до сотни россиян вошли в населенный пункт и пытались им овладеть и пойти дальше в сторону населенного пункта Рясное. По состоянию на сейчас они закрепляются в южной части. Их оттуда выбивают, то есть непосредственно в населенном пункте идет бой
Он добавил, что населенные пункты, расположенные непосредственно на границе с россией и из которых можно пешком попасть на территорию рф, возможно обезопасить только в случае создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.
Напомним
В Сумской области в поселке Грабовское продолжаются боевые действия. Украинские военные выбивают оккупантов на российскую территорию, тогда как в соседнем поселке Рясное россиян нет. российские военные принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области, Уполномоченный по правам человека требует информацию об их местонахождении.
Армия рф в селе Грабовское Сумской области вместе с гражданскими взяла в плен и 13 украинских военных.