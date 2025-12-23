$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 5030 просмотра
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Около ста россиян вошли в село, продолжаются бои: Трегубов о ситуации в Грабовском на Сумщине

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Около 100 российских военных зашли в село Грабовское на Сумщине, пытаясь продвинуться к Рясному. Сейчас в населенном пункте продолжаются бои, украинские военные выбивают оккупантов.

Около ста россиян вошли в село, продолжаются бои: Трегубов о ситуации в Грабовском на Сумщине

Около 100 российских военных зашли на территорию села Грабовское Сумской области и пытались продвинуться в сторону Рясного. По состоянию на сейчас в населенном пункте продолжаются бои. Об этом в эфире "Суспільне.Студия" рассказал начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает УНН.

Произошла внезапная атака. Где-то до сотни россиян вошли в населенный пункт и пытались им овладеть и пойти дальше в сторону населенного пункта Рясное. По состоянию на сейчас они закрепляются в южной части. Их оттуда выбивают, то есть непосредственно в населенном пункте идет бой 

- сказал Трегубов.

Он добавил, что населенные пункты, расположенные непосредственно на границе с россией и из которых можно пешком попасть на территорию рф, возможно обезопасить только в случае создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.

Напомним

В Сумской области в поселке Грабовское продолжаются боевые действия. Украинские военные выбивают оккупантов на российскую территорию, тогда как в соседнем поселке Рясное россиян нет. российские военные принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области, Уполномоченный по правам человека требует информацию об их местонахождении.

Армия рф в селе Грабовское Сумской области вместе с гражданскими взяла в плен и 13 украинских военных.

Павел Башинский

