15 марта, 00:18
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
"Государственный терроризм не сработает против Венгрии": Орбан ответил на письмо Ющенко

Киев • УНН

 • 4636 просмотра

Премьер Венгрии назвал политику украинских властей государственным терроризмом. Орбан заявил о нежелании отправлять оружие и назвал войну россии против Украины "братоубийственной".

"Государственный терроризм не сработает против Венгрии": Орбан ответил на письмо Ющенко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на открытое письмо третьего президента Украины Виктора Ющенко, в котором тот призвал главу венгерского правительства быть "тем лидером, которого когда-то уважал мир". Об этом сообщает УНН.

В своем ответе Орбан, в частности, обвинил нынешнее украинское руководство в "государственном терроризме".

Пожалуйста, убедите своего президента не шантажировать мою страну и не угрожать ее лидерам. Венгры – свободный народ. Ваша борьба за свободу не дает вам права шантажировать нас или диктовать нам условия. Пожалуйста, дайте своему президенту понять, что государственный терроризм, с помощью которого он подорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии

- написал Орбан.

Он также заявил, что Россия "слава богу, не является врагом Венгрии или венгерского народа".

И мы не намерены это менять. Мы все еще хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне. Поэтому я прошу вас согласиться с тем, что мы не будем посылать ни денег, ни оружия, ни солдат на вашу войну

- отметил венгерский премьер.

В конце Орбан пожелал, "чтобы ваша братоубийственная война не закончилась фатальным ослаблением Украинского государства, и чтобы мы могли вернуться к старому духу украинско-венгерской дружбы".

Накануне третий президент Украины Виктор Ющенко обнародовал открытое письмо к Орбану, в котором призвал премьера Венгрии прекратить подыгрывать агрессору. Ющенко напомнил о советских танках в Будапеште и обнародовал совместное фото 25-летней давности.

Приглашали в Украину - Зеленский рассказал, что происходит в отношениях с Орбаном12.03.26, 10:34 • 4409 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Ющенко Виктор Андреевич
Северный поток
Венгрия
Украина