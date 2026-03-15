"Государственный терроризм не сработает против Венгрии": Орбан ответил на письмо Ющенко
Киев • УНН
Премьер Венгрии назвал политику украинских властей государственным терроризмом. Орбан заявил о нежелании отправлять оружие и назвал войну россии против Украины "братоубийственной".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на открытое письмо третьего президента Украины Виктора Ющенко, в котором тот призвал главу венгерского правительства быть "тем лидером, которого когда-то уважал мир". Об этом сообщает УНН.
Подробности
В своем ответе Орбан, в частности, обвинил нынешнее украинское руководство в "государственном терроризме".
Пожалуйста, убедите своего президента не шантажировать мою страну и не угрожать ее лидерам. Венгры – свободный народ. Ваша борьба за свободу не дает вам права шантажировать нас или диктовать нам условия. Пожалуйста, дайте своему президенту понять, что государственный терроризм, с помощью которого он подорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии
Он также заявил, что Россия "слава богу, не является врагом Венгрии или венгерского народа".
И мы не намерены это менять. Мы все еще хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне. Поэтому я прошу вас согласиться с тем, что мы не будем посылать ни денег, ни оружия, ни солдат на вашу войну
В конце Орбан пожелал, "чтобы ваша братоубийственная война не закончилась фатальным ослаблением Украинского государства, и чтобы мы могли вернуться к старому духу украинско-венгерской дружбы".
Напомним
Накануне третий президент Украины Виктор Ющенко обнародовал открытое письмо к Орбану, в котором призвал премьера Венгрии прекратить подыгрывать агрессору. Ющенко напомнил о советских танках в Будапеште и обнародовал совместное фото 25-летней давности.
