"Государственный терроризм не сработает против Венгрии": Орбан ответил на письмо Ющенко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на открытое письмо третьего президента Украины Виктора Ющенко, в котором тот призвал главу венгерского правительства быть "тем лидером, которого когда-то уважал мир". Об этом сообщает УНН.

В своем ответе Орбан, в частности, обвинил нынешнее украинское руководство в "государственном терроризме".

Пожалуйста, убедите своего президента не шантажировать мою страну и не угрожать ее лидерам. Венгры – свободный народ. Ваша борьба за свободу не дает вам права шантажировать нас или диктовать нам условия. Пожалуйста, дайте своему президенту понять, что государственный терроризм, с помощью которого он подорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии