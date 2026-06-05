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Руководитель церкви баптистов, который уже побывал в ряде ДТП: что известно о водителе Mercedes, убившем четырех человек в Киеве

Киев • УНН

 • 252 просмотра

В Киеве Павел Плешивцев на Mercedes влетел в переход, убив четырех человек. Ранее мужчина неоднократно нарушал ПДД и уже становился виновником аварий.

Руководитель церкви баптистов, который уже побывал в ряде ДТП: что известно о водителе Mercedes, убившем четырех человек в Киеве

В Киеве 5 июня произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz. За рулем автомобиля находился 49-летний уроженец Херсонской области, руководитель церкви баптистов, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и совершение ДТП, передает УНН

Детали 

Как рассказали источники УНН в правоохранительных органах, водителя Mercedes, который сегодня сбил насмерть четырех человек в Киеве, зовут Павел Плешивцев. 

Сейчас он в реанимации, под дверью которой дежурят правоохранители.

Из открытых источников известно, что Плешивцев родился 16 сентября 1976 года в селе Подстепное Алешковского района Херсонской области, которое в настоящее время оккупировано российскими войсками. 

Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное", которая зарегистрирована также в Подстепном. 

Также с 2005 по 2015 год имел зарегистрированный ФЛП также в Подстепном. Основной вид деятельности — "розничная торговля на рынках". 

Кроме того, мужчина имеет системные нарушения ПДД — в частности, неоднократно превышал скорость и уже фигурировал в четырех дорожно-транспортных происшествиях, два из которых произошли только в 2026 году.

Так, в марте 2026 года Плешивцев около 20 часов в Киеве по проспекту Степана Бандеры, управляя автомобилем "Mercedes-Benz", не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки, не выбрал безопасный боковой интервал, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Peugeot Partner". 

Тогда суд оштрафовал Плешивцева на 850 гривен. 

Напомним 

В Киеве Mercedes двигался на большой скорости, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешеходную зону. В итоге есть погибшие и раненые. 

В распоряжении редакции УНН появилось видео момента жуткого ДТП, в котором погибли четыре человека и еще три — получили ранения. 

В Киеве водителя Mercedes, который влетел в подземный переход, госпитализировали с телесными повреждениями.

Водителя Mercedes, который на скорости влетел в столичный подземный переход и стал причиной гибели четырех человек, неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Херсонская область
Киев